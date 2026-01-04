美15億台幣收買內線 活逮馬杜洛

美國活逮委內瑞拉總統馬杜洛的「絕對決心」行動，堪稱一場足以載入軍事史冊、情節比好萊塢諜報大片更為驚悚的軍事行動。當外界還沉浸在元旦餘溫時，美國三角洲部隊（Delta Force）在黑夜掩護下，深入委國腹地，將馬杜洛從其防禦最森嚴的堡壘中拽出。據悉，馬杜洛近來為免被抓，頻繁換床換手機，但美國情報單位早已掌握馬杜洛所有行蹤，就連他的寵物習性都瞭若指掌。

行動序幕早在2025年8月悄然拉開。當時，一支中情局（CIA）的小型精銳團隊放棄外交掩護，以極其危險的方式潛入委國首都卡拉卡斯。這群「幽靈」在長達半年時間裡，與美軍的高空隱形無人機協作，編織出一張無孔不入的監控網。

馬杜洛為躲避暗殺與抓捕，展現出幾近偏執的謹慎。他頻繁換手機，且每天深夜隨機在6到8個不同的藏身處之間移動，不到最後一刻，連他的核心親信都不知道他今晚睡在哪張床。

然而美方高層透露，美軍完全掌握馬杜洛行程，連他每餐吃什麼、與誰通話，甚至他養的寵物習性都瞭若指掌。據悉，美方用高達5000萬美元（約15.7億新台幣）的賞金，收買一名極度接近馬杜洛的高層內線。

在正式收網前，美軍聯合特種作戰司令部（JSOC）在肯塔基州的祕密基地內，根據情報完整複製馬杜洛所在的軍事大樓。這與當年獵殺賓拉登的模式如出一轍。三角洲部隊在此進行長達數月的反覆操演，為應對馬杜洛的「鋼鐵避難所」，美軍還特別強化了爆破與切割訓練。

隨著白宮一聲令下，蓄勢已久的「絕對決心」正式爆發。首先發難的是網路戰部隊，卡拉卡斯市區瞬間大停電。在黑暗掩護下，超過150架各型戰機、轟炸機與電戰機，從20多個基地與航母上起飛，形成一道毀滅性的鋼鐵長城。

當三角洲部隊從直升機索降至馬杜洛官邸時，馬杜洛夫婦正試圖逃進一間鋼筋加固的房間，但卻不及美軍的速度而被逮。從破門而入到捕獲目標，整個過程僅耗時5分鐘，這場總共歷時2小時20分鐘的空、海、陸聯合作戰，震驚全球。

當地時間清晨4時29分，馬杜洛夫婦被押上直升機，隨後轉移至加勒比海上的「硫磺島號」兩棲攻擊艦。這名曾誓言對抗「美帝」的強人，在後來出現在公眾視野的照片中，身穿一套運動服，雙眼被蒙住，雙手被反銬，顯得狼狽不堪。

他隨後被押送至美國緝毒署辦公室。白宮發布配文「犯人遊街」的影片可見，馬杜洛當時還向一旁圍觀者說，「晚安，新年快樂。」然後，他便被移送惡名昭彰的布魯克林拘留中心。