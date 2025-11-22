美2噁男密謀攻佔小島！殺男人、女人當性奴
[NOWnews今日新聞] 美國聯邦檢察官近日起訴兩名20多歲的德州人，指控他們計劃組建一隻街友組成的軍隊，入侵海地的一座小島，殺死島上所有的男人，並把島上女性和兒童變成他們的「性奴隸」。
據《紐約郵報》報導，德州東區檢察官辦公室20日表示，21歲的魏森伯格（Gavin Rivers Weisenburg）和20歲的托馬斯（Tanner Christopher Thomas），因爲了實現他們的強姦幻想，策劃在國外謀殺、致殘或綁架他人而被起訴。
這兩人被指控是戀童癖者，他們計劃購買一艘帆船、槍枝和彈藥，並招募華府的流浪漢組成僱傭軍，入侵海地的戈納夫島（Gonave Island）發動政變，該島上有10萬名人口。
美國聯邦調查局（FBI）指控，「魏森伯格和托馬斯打算殺害島上所有的男人，然後把島上所有的婦女和兒童變成他們的性奴隸。」
起訴書中披露兩人已經採取多項行動，推動上述的計劃，包括學習海地克里奧語（Creole），魏森伯格報名參加北德州消防學院學習「指揮控制協議」，並前往泰國接受航行訓練；托馬斯則加入美國空軍以獲得所需軍事技能，甚至調往馬里蘭州安德魯斯基地，以便就近接觸潛在招募對象。
兩人還被指控誘使未成年人製作兒童色情製品，這些製品在他們的設備上被發現。
如果魏森伯格和托馬斯被判犯有在外國合謀謀殺、殘害或綁架罪，將面臨終身監禁。如果兒童色情罪名成立，他們將分別面臨最高30年監禁，最低15年監禁。
戈納夫島位於太子港，是伊斯巴紐拉島附近最大的島嶼。據戈納夫社區兒童協會稱，儘管島上擁有風景如畫的海灘和美景，但居民卻飽受飢餓之苦。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
