美2記「重拳」再塑核威懾 76架B-52恢復搭載能力、義勇兵Ⅲ配置多彈頭

美國《The War Zone》（ TWZ ）報導指出，美國空軍全球打擊司令部（ AFGSC ）表示，若接獲指示，已準備好為「義勇兵三型」洲際彈道飛彈加裝多枚核彈頭，並恢復整個 B-52 轟炸機機隊的核打擊能力。相關限制原受美俄《新戰略武器裁減條約》（ New START ）約束，但該條約到期，且尚無後續協議接續。

目前美國共有 400 枚「義勇兵三型」（ LGM-30G ）洲際飛彈，部署於 5 個州的地下發射井內，每枚飛彈僅搭載 1 枚 W78 或 W87 核彈頭。美國空軍現役 76 架 B-52H 轟炸機中，有 30 架已改為僅具傳統武器投射能力，此舉是為履行《新戰略武器裁減條約》規定，該條約對美俄雙方可部署的戰略飛彈、轟炸機與核彈頭數量設有上限。

AFGSC 發言人向《The War Zone》表示：「《新戰略武器裁減條約》的結束，使我們得以重新聚焦核心任務：確保安全、可靠且有效的核嚇阻。」並強調：「雖然我們不會評論部隊具體部署態勢，但空軍全球打擊司令部具備能力與訓練，可在總統指示下，讓義勇兵三型洲際飛彈重返多彈頭（ MIRV ）配置，並將整個 B-52 機隊轉為具核與傳統雙重能力的長程打擊平台。」

所謂 MIRV（多目標重返載具），是指一枚飛彈可攜帶多枚可分別鎖定不同目標的彈頭。義勇兵三型於 1970 年部署初期，曾採 3 枚 W78 核彈頭配置，每枚當量約 33.5 萬噸 TNT。後續因軍控條約限制，逐步降為單彈頭設計。早年退役的 LGM-118A「和平守護者」洲際飛彈則可攜帶多達 11 枚 W87 彈頭。W87 核彈頭標準當量至少 30 萬噸 TNT，理論上可透過調整第二級提升至 47.5 萬噸。

目前尚不清楚若為義勇兵三型「重新上載」多枚彈頭，所需時間與成本為何，亦未明確是否有足夠數量的 W87 可供配置。部分飛彈也可能需重新裝設可搭載多彈頭的載具平台。美國前戰略司令部司令、退役空軍上將科頓 2024 年曾在參議院軍事委員會聽證會上表示：「我確實認為，我們需要嚴肅評估洲際飛彈重新上載與恢復多彈頭配置的可行性，以及所需條件。」

這也可能影響正在研發、預計取代義勇兵三型的 LGM-35A「哨兵」洲際飛彈。依據《新戰略武器裁減條約》原規劃，每枚哨兵飛彈將僅搭載 1 枚核彈頭。不過該計畫目前因基礎設施更新需求、成本暴增與進度延宕而重整。

相較之下，讓 30 架僅具傳統能力的 B-52 恢復核能力，在技術上相對單純。根據《華爾街日報》曾取得並公布的 2018 年俄方致函內容，美軍為履行條約所做的調整包括移除核武代碼啟用開關與相關線路、加裝抑制板及封存線束。俄方當時質疑相關步驟是否可輕易逆轉。現今具核能力的 B-52H 可透過機尾兩側顯著天線辨識。

2024 年，《Defense News》引述美國空軍退役軍官、米契爾航太研究所專家岡辛格指出，恢復核能力「可能不會太困難」，因為相關線路與硬體大多仍在。但民主黨籍聯邦眾議員史密斯則表示，此舉將「花費大量資金」，且 B-52 機隊目前已投入延壽至 2050 年的升級計畫，增加額外核任務將推高成本。

2025 財政年度《國防授權法》已授權空軍在條約到期後，將 B-52H 轉回雙重能力配置，但未強制執行，也未提供所需經費與時程細節。

目前 B-52 唯一核武載具為 AGM-86B 空射巡弋飛彈，其替代型 AGM-181A「遠程防區外飛彈」（ LRSO ）正在研發中，未來也將配備於新一代 B-21「突襲者」匿蹤轟炸機。B-52 正進行引擎與雷達等重大升級，完成後將改稱 B-52J，預計服役至 2050 年代。

隨著《新戰略武器裁減條約》到期，美國未來核武部署已不再受雙邊上限限制。華府表示，仍希望推動新軍控協議，並納入中國。但北京多次拒絕參與。美方也指控中國進行秘密高強度核試驗，恐進一步增加軍控談判難度。

