政治中心／綜合報導

美國參院日前通過2026國防授權法案，內容強烈鼓勵國防部邀請台灣海軍，參與環太軍演，但送到眾院後經過協調，將相關字眼刪除，專家分析原本的內容是國會建議，不具有強制性，但美軍有更多與台灣的聯合演訓，用實際演訓取代文字，深化雙邊軍事合作。

美國在台協會舉辦"全球領袖人才參訪計畫"85週年茶會，處長谷立言提及這個計畫，對台美互動的重要性。

AIT處長谷立言：「2018年我以AIT副處長身份回到台灣，無論是那時候，還是現在身為處長，我都持續看見許多台灣的IVLP學友，在各自的領域推動進步，深化美台之間的緊密連結。」

總統賴清德：「2004年我擔任立法委員時，在谷立言處長的推薦下，參與了IVLP，讓我有機會與美國各界領袖深入交流，未來台灣會繼續與美國，以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平，自由與繁榮貢獻心力。」

美2026NDAA刪邀台參與環太軍演 學者：台美強化實質軍事合作

美2026國防授權法刪除邀台參與環太軍演字眼，專家認為美台有更多實質軍事交流可替代。（圖／民視新聞）也是學友之一的總統賴清德，透過預錄影片回憶與IVLP的緣分，同時感謝美方為印太和平做的努力，而日前美國參院會通過2026國防授權法案，內容強烈鼓勵國防部邀請台灣參與環太軍演，並要求若決定不邀台灣海軍，國防部長必須向國防委員會說明原因，送到眾院經過協調後，要求美台在無人機與海巡加強合作，但刪除參請台灣參與環太軍演字眼，專家這樣解讀。

美2026國防授權法刪除邀台參與環太軍演字眼，專家認為美台有更多實質軍事交流可替代。（圖／民視新聞）國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲：「原來的版本這個所謂台灣加入RIMPAC，環太軍演這是國會意見的表示，而不是一個強制性的，美軍近年有跟國軍有更多的聯合演訓，包括北方打擊南方打擊，還有10月份傳出台灣的玉山軍艦，搭載中華民國陸戰隊前往關島，進行聯合演訓，所以可以從這角度來看，美國跟台灣的軍事合作跟演訓會擴大。」

台美持續深化軍事交流，嚇阻中國進犯可能。

