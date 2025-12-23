美2028總統大選！ CNN民調揭范斯、紐森呼聲高

美國保守派團體「美國轉捩點」，自從創辦人柯克遭到暗殺之後，讓MAGA派逐漸陷入內鬥，不過柯克的遺孀公開表態，希望由副總統范斯接班，角逐2028年共和黨總統候選人。另據CNN最新民調顯示，共和黨中由范斯以22%的支持率領先，民主黨方面呼聲最高的則是加州州長紐森。

美國副總統范斯出席「美國轉捩點」活動。圖／翻攝自范斯@X

「美國轉捩點」18號在亞利桑那州舉辦年度活動，悼念9月遭到暗殺的團體創辦人柯克，范斯出席活動發表演說，「歡迎所有人加入並肩作戰，讓美國再次偉大」，雖然目前他沒有正式宣布參選，不過柯克的遺孀也表態，希望由范斯接班。

CNN最新民調顯示，過半民眾已經開始關注選情，其中共和黨候選人，由范斯以22%的支持率領先，遠遠超過排名第二的國務卿盧比歐；民主黨方面，加州州長紐森的呼聲最高，支持率超越前任副總統賀錦麗，達到11%，不過他也遭到嘻哈天后妮姬米娜公開嘲諷，「有必要的話，我們很樂意清理敗類，請謹慎行事，這就是我想對紐森說的話，目前政府內都是有愛心跟擔當的人，我替他們感到驕傲」。

紐森遭妮姬米娜公開嘲諷。圖／路透社、美聯社、CNN

受到任期限制，川普無法再度參選，也讓下屆大選世代交替意味濃厚，不過自從柯克去世之後，MAGA派逐漸陷入內鬥，如今「美國轉捩點」公開支持范斯，也讓他在共和黨內的聲勢更加炙手可熱。

