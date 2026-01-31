美22歲女倒臥路邊送醫不治 竟是洛杉磯市長候選人女兒

美國洛杉磯市長候選人博伊特納（Austin Beutner）的女兒，在本月初離奇過世。隨著警方調查，當時的一些細節也逐漸明朗。據警方表示，博伊特納的女兒似乎因為突發疾病，獨自一人倒在路邊，直到被路人發現才通報消防隊，但送醫後仍不治身亡。

洛杉磯市長候選人博伊特納女兒艾蜜麗離奇身亡。（圖／翻攝自 Emily Beutner FB）

根據《加州郵報》報導，本月6日凌晨 12 點 10 分左右，急救人員接到通報電話趕往一處路口，發現一名年輕女子獨自躺在路邊，呼吸困難。

急救人員當場為她進行治療，並將她送到當地醫院，但女子隨後被宣布死亡。

女子的身分被確認為市長候選人博伊特納22歲的女兒艾蜜麗（Emily Beutner），目前，洛杉磯縣法醫辦公室將艾蜜麗的死因列為「待定」，等待進一步檢驗。

博伊特納在接受《華盛頓郵報》採訪時談到艾蜜麗的死訊時表示，「我的家人經歷了失去摯愛女兒的難以想像的痛苦。此時此刻，我們懇請大家尊重我們的隱私，並為我們祈禱。」

而他的對手，現任市長巴斯（Karen Bass）也對艾蜜麗的死表達哀悼之意：「得知奧斯汀·博伊特納的女兒不幸去世，我深感悲痛。失去孩子的父母所承受的痛苦，是任何語言都無法形容的。我為博伊特納一家感到心碎，並向奧斯汀、他的妻子維吉尼亞以及他們的家人致以最深切的慰問。」

