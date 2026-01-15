美232條款前奏響起 壓力不小

美國宣布對特定半導體加徵關稅。專家分析，已公布的第一階段有多項豁免，初步影響不大，但此次祭出232條款前奏，美方重申投資換關稅、鼓勵與美達成貿易協議，應是美國有意升高貿易談判壓力。

川普宣布對特定半導體加徵關稅，第一階段針對高階晶片等課徵25%關稅，搭配豁免配套；第二階段針對未於180天內達成貿易協議者，不排除擴大課稅範圍。

普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，第二階段半導體課稅的不確定性，台美貿易協議達成與否及條件為何，須密切觀察。美方公告中重申對於投資換關稅抵減、限期達成貿易協議等要求，應是美國有意升高貿易談判壓力。

廣告 廣告

安永全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君則說，企業未來應密切關注課徵產品範圍是否擴大及關稅抵銷計畫兩大議題，特別是目前相關抵銷計畫細節尚未明確，如針對何種身分可適用。

KPMG稅務投資部執業會計師張智揚也認為，此次公告實際執行細節尚未完全明朗，尤其是豁免用途認定，後續是否會發布細節指引或產品美國HTS編碼，企業在現階段難以據此判斷是否能完全排除於25％關稅之外，後續須持續觀察。

勤業眾信間接稅負責人資深會計師洪于婷指出，供應鏈可能因高關稅改變原先供貨製造模式，包括轉往與美國簽署貿易協議之國家生產，或分散其他市場銷售，而有產銷雙向調整策略並行，企業都須重新檢視競爭態勢，評估訂價策略，並思考分散布局之可行性。

【看原文連結】

更多udn報導

台中11歲童大叫一聲驟逝 檢解剖初判這原因身亡

結婚4年心碎…拚試管卻揪出尪｢私生活秘密｣ 人妻崩潰

｢台北最好吃｣巷內水餃店塞滿日韓客 老饕揭原因

才爆砍中央社員工年終 胡婉玲突住院｢迎雙腎一管考驗｣