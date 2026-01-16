美232條款獲最惠國待遇！台股暴漲 他揭「1關鍵」打臉藍白掏空說

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

台灣是最早取得美國232條款最惠國待遇的國家，美方承諾不管未來半導體課多少稅，台灣都是最低的。(圖/新台派上線)

台美貿易談判取得歷史性突破！行政院副院長鄭麗君昨（15）日證實，台美已達成對等關稅 15% 且「不疊加」的協議，更關鍵的是，台灣正式取得美國「232 條款」半導體與電子產業的最惠國待遇。此利多消息引發市場狂歡，台股今日開高走高，台積電（2330）領軍暴漲，終場大漲 590 點。不僅台積電發聲明表示「樂見達成穩健貿易協議」，長期受關稅壓力的工具機與水五金產業更出現「集體漲停」的慶祝行情。

廣告 廣告

台積電發聲明，樂見台灣和美國達成經貿協議，台積電會繼續投資台灣。(圖/新台派上線)

談判大勝：全球首個取得 232 條款最優惠國家

民進黨立委王義川在三立政論節目《新台派上線》揭露，這次談判最驚人的成果在於「232 條款」的豁免。由於川普政府對全球半導體與電子產品課徵額外關稅，台灣透過優勢產業地位與美方達成協議，成為全球第一個取得最完整優惠的國家。

王義川指出，美方承諾在一定的貿易數額下，台灣享有免稅待遇；即便超過數額，稅率也將維持在全球最低水準。這讓台灣廠商在與日、韓競爭時，不僅品質領先，更有「關稅保護」的價格優勢。台積電隨即發布聲明強調，台積電服務全球客戶，樂見台美達成協議，並重申「繼續在台灣投資、拓展海外布局」的承諾，打臉政治掛帥的質疑。

台美關稅談判迎來歷史性突破，國民黨主席鄭麗文卻潑冷水：「有甚麼好開心」，讓人傻眼。(圖/新台派上線)

財經數據說話：外資碎紙機啟動 目標價直指 2600

針對藍白陣營提出的「百業寒冬」與「技術外移」質疑，財經專家朱岳中引用市場數據強力反擊。他指出，台積電法說會後的表現已說明一切，外資法人正忙著將舊的財報預測送入碎紙機，重新調升目標價。

高盛（Goldman Sachs）將台積電目標價一口氣調升至 2,600 元；花旗環球與匯豐也分別上看 2,450 元與 2,400 元。台積電去年 EPS 達 66.25 元，今年更預估上看 90 元，毛利率衝破 62.3%，展現強大獲利能力。

朱岳中更分析，今日工具機類股（4、5 字頭）出現十幾支強勢漲停，正是因為這些業者以前關稅輸給競爭對手，現在卻因協議大獲全勝，「業者真的做夢都會笑」。

對於藍白質疑台積電赴美設廠「掏空說」，財經專家朱岳中指出，台灣嚴守 「N-2 原則」，即外移技術必須落後台灣兩代，台積電核心技術始終根留台灣。(圖/新台派上線)

拆解「掏空論」：全球布局是服務客戶而非政治

面對國民黨鄭麗文、牛煦庭等人「掏空台積電」的指控，朱岳中以產業邏輯說明，台積電有 75% 的客戶來自美國，產能移往美國 40% 是基於「服務客戶」的跨國企業邏輯，與掏空毫無關係。

他舉例，荷蘭艾司摩爾（ASML）將全球唯一的 EUV 培訓中心設在台南，難道荷蘭也說台積電掏空 ASML 嗎？此外，台灣嚴守 「N-2 原則」，即外移技術必須落後台灣兩代。當美國 2028 年能生產 2 奈米時，台灣早已進入 1 奈米甚至 A14 時代，核心技術始終根留台灣。

高盛將台積電目標價調升至 2,600 元，外資看好未來還有近千點的漲幅。(圖/新台派上線)

輿論反思：工總肯定成果 藍白唱衰顯與產業脫節

儘管藍白立委頻頻大喊「心痛」、「技術外移」，但產業界的反應卻截然不同。工總、商總等工會組織紛紛對談判成果表示肯定。王義川感嘆，當產業界都欣喜若狂、股市用真金白銀投票時，國民黨還在用「政治綁架台積電」，顯然已與台灣產業脈動嚴重脫節。

更多三立新聞網報導

台美關稅協議「台灣是出牌者」！粉專揭談判1細節：中國肯定大跳腳

取得232條款最惠國待遇結果 台積電說話了！

「關稅15%簽署MOU、獲232最惠國待遇」行政院曝台美談判四大共識

台美關稅終於拍板！降至15%不疊加 加碼對美投資信保各2500億美元

