美3寶媽「彈力帶」勒斃子女！最小僅8個月 親手「勒到斷氣」

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美國一名3寶媽涉嫌親手殺害年幼子女，案發震驚全美，案情細節曝光，檢方指出，她親手用「彈力帶」勒斃3名子女，直到他們斷氣死亡，其行為展現出「極端殘虐與冷酷」。

美國一名三寶媽用彈力帶勒斃3名子女。（示意圖／AI生成）

親手把3名年幼子女勒斃

美國《紐約郵報》報導，這起案件發生於2023年1月24日，地點位於美國麻薩諸塞州杜克斯伯里（Duxbury），涉嫌殺害3名親生子女的，是曾任護理師的35歲女子克蘭西（Lindsay Clancy）。

報導指出，根據法院文件，當天孩子們的父親返家，一邊撥打911求救電話，一邊在地下室發現分別為5歲女兒、3歲兒子以及僅8個月大的老么，全都倒斃在地下室。當警方趕往地下室時，孩子的父親情緒崩潰大喊，「她殺了孩子們！」

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檢方指出，3名幼童被發現時，頸部都纏繞著運動用彈力帶，但救護人員抵達現場時，彈力帶已被移除並放置在孩子身旁。檢方表示，「相關證據顯示，她是親手持續拉緊彈力帶，直到每個孩子死亡。」檢方認為，此舉不僅展現明確犯意，更反映出行為具有高度殘酷性與持續施暴特徵。

克蘭西的律師並未否認她造成孩子死亡，但主張她疑似受到嚴重產後精神病（Postpartum Psychosis）影響，加上服用多種精神科藥物，導致無法辨識自己行為的性質與後果，因此不負刑事責任。另一方面，克蘭西夫婦也對負責治療她的醫療團隊提出訴訟，指控醫師未能及時診斷病情，且開立不當藥物治療，最終導致悲劇發生。

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