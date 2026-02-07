美3軍售期限將至 吳思瑤：時間緊繃 在野黨別再擋

美政府已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至3月15日。民進黨立委吳思瑤今天表示，立院新會期預計3月中旬才會組成委員會正式開會，國會處理軍購案的時間已經相當緊繃，每天都在和時間賽跑，呼籲在野別再阻擋。

吳思瑤指出，美方現在正積極遊說，美國在台協會處長谷立言昨天和台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣同台，都是強化台美的合作，也已經看到很多國民黨重要的從政者體會到，台美的軍購不能再拖，除了美方在努力，執政團隊也加緊地向社會對話。

廣告 廣告

吳思瑤說，要再一次呼籲，立法院是監督執政，不是立法院自己執政，也不要捨近求遠，應趕快審查行政院版的軍購條例，趕快趕上期程，向國際社會展現台灣的國會不會自陷自己的國家於不義，這才是在野黨現在要做事。

吳思瑤表示，現在每一天都在和時間賽跑，世界各國都急著要跟美國進行軍購，世界各國都在強化國防，為什麼台灣的國會要自斷國家安全的軍費的建置呢？

【看原文連結】

更多udn報導

電影改編林家血案沒通知家屬！李千娜一句話被罵爆

簡單走路就能對抗失智症「健康的人也有效」

旅行社環島1個月30萬！外國客傻眼：台旅這麼貴？

撿走小姊弟愛心禮券還花光…警鎖定一家三口到案