美3軍售案效期至3/15 民眾黨稱軍購品項皆列其版本

行政院版1.25兆的《國防特別條例》，在立法院10度遭擋下、無法進入審查程序。國防部6日發布新聞稿，表示美方就特別預算中的「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，已正式向我方提供發價書草案，有效期就到今年3月15日。

但目前只有民眾黨團版本付委，國防部再向立法院喊話。

國防部副發言人喬福駿表示，「應對當前嚴峻的敵情威脅，目前特別條例草案已送交立法院，但尚未付委審議，國防部將向美方積極爭取展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。」

民眾黨主席黃國昌則說：「那些品項也都在台灣民眾黨所提出的軍購特別條例當中，這就是台灣民眾黨我們所展現出來負責任的一個態度。」

民眾黨自提國防特別條例 預算上限刪減至4000億元

民眾黨反批，拖延的是行政院。國民黨立委李彥秀也表示，行政院「1.25兆軍購特別條例」去年12月才送到立法院，就算在野黨不眠不休審查，也絕對趕不上。

國民黨立委李彥秀認為，「國防部當初跟美方簽訂3項軍購，在發價書草案，完全不給自己任何緩衝的時間，這根本就是傲慢在先、情勒在後，還陷美方於不義。國防部應該盡快跟美方爭取展延發價書簽署的時效，包括目前武器交貨延宕的狀況，也應該一併積極爭取。」

不過傳出國民黨內正研擬自己的版本，只是額度跟時間與民眾黨版有落差？對此，黨籍立委透露，目前仍在慎重考量，希望透過黨中央的智庫來協助。但綠營則提醒，立法院的職責是監督執政，不是編列預算。

民進黨立委吳思瑤回應，「沒有能力、沒有專業，也沒有《憲法》的賦權可以來編列預算採購武器，這不是立法院應當做的事。立法院就好好審查預算、監督執政，國民黨的軍購條例我實在也不敢期待。」

民進黨立委陳冠廷也強調，一旦發價書逾期失效，我方若要重新申購，必須重走整套行政程序，是以「年」為單位計算延遲，呼籲朝野在新會期開議後，以國家安全為最大公約數，儘速完成實質審查。