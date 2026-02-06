美3項將屆期軍售 民眾黨版已涵蓋

軍購預算爭議，國民黨副主席蕭旭岑（右）指出，能理解黨內同志有壓力，但在野黨必須站穩，為民看緊荷包。（本報資料照片）

國防部指1.25兆國防特別條例中，「拖式飛彈續購」等3項軍售案美方給出期限，期望立院能盡速審查。民眾黨團昨表示，民眾黨版特別條例皆有涵蓋且已付委待審。國民黨立委王鴻薇也說，民眾黨版已經可以審查。據了解，美方持續施壓，國民黨內對是否自提版本也意見分歧，最快23日立法實務研討會定調。國民黨副主席蕭旭岑昨坦言，能理解黨內同志有壓力，但在野黨必須站穩，為民看緊荷包。

民眾黨立院黨團表示，本次美政府發價書提供「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，均為黨團所提特別條例已涵蓋之內容，且法案已於今年1月送交外交及國防、財政委員會，待開議後即可排案審議。國防部更應積極準備提出專案報告，以利國會詳實審議。

王鴻薇也說，政院1.25兆特別條例包山包海，許多細項未明，在野黨怎麼放行？民眾黨版則金額合理，也涵蓋國防部點名的3項軍購，既然真的那麼急，開議就可以開始審查。

隨著美方不斷施壓，有藍委倡議應自提版本審查。不具名藍委透露，當初讓民眾黨版本先付委，就是料到美國會持續施壓，國民黨至今沒定調是否推黨版，黨中央態度曖昧，壓力都立委在承擔，希望黨中央明確方向。

另有黨內人士說，自提版本風險極高，過往從來沒有在野黨自提軍購特別條例的案例，應回歸要求行政院依法編列預算來解決憲政僵局。

蕭旭岑指出，可以理解黨內同志有壓力，在野黨本來就要審查預算，問題是軍人加薪預算他們不編列，預算才卡住。民眾黨提了版本，國民黨也可參考，逐年檢視需要多少軍事採購，軍人整體裝備士氣是否有符合標準？

民進黨則持續藉由美方施壓在野，綠委陳俊宇表示，美方支持台灣的自我防衛，但在野黨卻不斷阻擋國防特別條例，若立法院不能及時審查，恐影響台灣安全。時間不等人，立法院不能再繼續杯葛，以免向國際社會傳達錯誤訊息，進而影響國際社會協防台灣的決心。