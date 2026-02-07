美3項軍售案效期至3/15 黃國昌：台灣需要的就會支持

民眾黨主席黃國昌（圖／翻攝自民眾之聲YouTube）





國防部昨(6)日表示，美國政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。對此，民眾黨主席黃國昌今(7)日表示，美方的發價書品項就是去年12月18號公告的品項，那些品項也都在民眾黨所提出的軍購特別條例當中，這就是民眾黨所展現出來負責任的一個態度，有具體品項是台灣需要的，民眾黨就會支持。

黃國昌說，這也是為什麼在民眾黨特別條例裡面，他們針對這些品項的名稱、數量，都一一的放在民眾黨的特別條例當中。

黃國昌表示，至於相關時程上面的處理，相信接下來不管是行政部門或者是立法院應該會做最好的安排。

