美32歲男「環球玩雲霄飛車喪命」死因曝 女友狂尖叫求救無人聽見

美國32歲男「環球玩雲霄飛車喪命」。（示意圖／達志／美聯社）

位於美國佛羅里達州奧蘭多環球影城度假村的主題樂園「環球史詩宇宙（Universal Epic Universe）」，日前發生一起雲霄飛車死亡事故。一名32歲男子搭乘「星塵賽車（Stardust Racers）」雲霄飛車後失去意識，送醫不治。當地警方最新調查報告指出，男子搭乘過程中身旁女友曾驚恐尖叫求救，但因列車仍在行進途中，現場無人即時察覺。事發後，死者家屬坦言兒子天生患有脊髓萎縮症，且曾髖關節脫臼，推測可能因此導致他在座位中前傾幅度過大；目前已與環球影城方面達成和解，相關條件未對外公開。

根據美媒《FOX 35》、《People》報導，事故發生於2025年9月17日晚間9時，死者凱文（Kevin Rodriguez Zavala）與女友賈維莉茲（Javiliz Cruz-Robles）一同搭乘雲霄飛車，列車返回月台後，工作人員發現凱文已失去反應，隨即由救護人員送往醫院，最終宣告不治。

橘郡警長辦公室（OCSO）於12月11日公布最終調查報告，認定此案為「意外死亡」，未涉及任何刑事行為。法醫鑑定指出，凱文死因為「多處鈍力撞擊傷」。

報告內容指出，凱文就座後，安全壓桿曾嘗試2至3次才扣上，女友原以為已固定完成，未料列車首次下坡時，凱文整個人向前飛出並撞擊頭部。女友目睹他多次撞擊車體，試圖將他拉回座位卻無能為力。

調查文件記載，事故發生當下，女友情緒崩潰、不斷哭喊求救，但因列車仍在軌道中央行駛，直到即將進站前，現場人員才聽見呼救聲。

一名當時正在排隊的目擊者馬歇爾（Dr. Anna Marshall）向警方表示，她聽到有人大喊「把我弄出去！」原以為是乘客呼吸困難，並主動向工作人員表明自己是醫師可提供協助。她趕到現場後，看見女友滿臉是血，而凱文癱坐在座位上、已無反應，周圍血跡斑斑，判斷其可能已無生命跡象。

警方也指出，女友事後在醫院接受訪談時情緒極度不穩，出現恐慌症狀，無法自行完成筆錄。她並透露，凱文本身有脊椎舊傷，且正在服用肌肉鬆弛劑「巴克洛芬（Baclofen）」。

凱文的父母向警方表示，兒子天生患有脊髓萎縮症，脊椎T2至T5部位曾多次手術，平時需使用輪椅輔助，過去也曾發生髖關節脫臼與股骨骨折。女友在第二次筆錄中坦言，自己事後才得知凱文曾有髖部舊傷，推測可能因此導致他在座位中前傾幅度過大。

警方最終認定，主題樂園員工皆依標準作業程序行事，未有疏失或怠忽職責，案件正式結案。事故發生後，「星塵賽車」雲霄飛車一度暫停營運，並於10月4日重新開放。12月13日，凱文家屬透過人權律師發表聲明，表示已與環球影城方面達成「友好和解」，具體內容因保密條款未對外說明。

