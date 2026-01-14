美4月接收「無人機獵人F700」 建構自主反制能力

記者賴韋廷／綜合報導

美國國防部（戰爭部）13日宣布，由「聯合跨部門特遣部隊-401」（JIATF-401）小組主導的「複製者2」（Replicator 2）計畫，正式採購2套「無人機獵人F700」反無人機系統（C-UAS），預定4月交付，加強肆應小型無人機威脅，保衛關鍵軍事與基礎設施。

購自國防新創公司 加快交付速度

《國防新聞》網站報導，「複製者2」計畫宣布完成首筆採購案，購買2套新創公司「Fortem Technologies」開發的先進「無人機獵人F700」反無人機系統，以強化針對小型無人機的防護能力。此舉顯示五角大廈積極與傳統國防供應商以外的廠商合作，以最新科技強化武備、加快交付速度。

自主識別、撒網、捕捉、拖回目標

報導指出，「無人機獵人F700」系統利用人工智慧（AI）與雷達識別目標，並針對目標類型及飛行高度，發射不同種類的捕捉網加以攔截，能以安全的手段協助軍方反制無人機，並自主拖回捕獲目標方便鑑識，儘可能降低對平民設施的潛在損害。該系統具備全自主運作能力，可獨立執行任務，也能多系統協同作業，有效提升防禦能量。

美國防部2023年8月推動「複製者1」（Replicator 1）計畫，當時目標是在2025年8月前為作戰人員部署數千具消耗性自主系統，藉此降低操作人員風險，並強化打擊能力；2024年9月又宣布推動「複製者2」計畫，著重建構反制小型無人機能力，以抗衡敵方對關鍵設施與兵力集結點的威脅。

「無人機獵人F700」可針對目標類型及飛行高度，發射不同種類的捕捉網加以攔截。（取自Fortem Technologies網站）

「無人機獵人F700」AI反無人機系統，將強化美軍針對小型無人機的防禦能力。（取自Fortem Technologies網站）

「無人機獵人F700」可自主執行多項任務，有效降低人員傷亡風險。（取自Fortem Technologies網站）

「無人機獵人F700」不僅可防衛軍事目標，亦可保護關鍵基礎民用設施。圖為JIATF-401人員參與反無人機演訓。（取自美國防部網站）