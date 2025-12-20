美4000噸級FF(X)巡防艦 選定「傳奇級」設計

記者丘學陞／綜合報導

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）19日報導，美國海軍將以杭亭頓英格斯（HII）公司的傳奇級國安巡防艦為基礎，打造4000噸級新型巡防艦（FF(X)），藉此縮短設計與造艦時程，加速擴大艦隊規模。

海岸防衛隊艦種 僅需小幅修改

美海軍部長費蘭與海軍軍令部長考德爾上將表示，決定以海岸防衛隊現役的傳奇級設計為基礎，委由HII進行最小幅度的設計修改，打造新型FF(X)，預計首艦可在2028年下水，後續艦則由美國各造船廠競標，使FF(X)可在全美多地開工建造，加速交付時程，滿足美海軍快速擴大艦隊規模的需求。

報導指出，美海軍現階段兵力規劃約需73艘小型水面作戰艦，但目前僅有不到3分之1的數量，因此決定根據第4與第5艦隊任務型態，選擇在美國擁有完整設計、建造、維護能量的傳奇級設計，執行中低強度任務，以減輕驅逐艦等大型主力作戰艦任務負擔。

全鋼構艦體 將裝備Mk70系統

傳奇級原就大量採用軍規設計，包含全鋼構艦體與先進損管系統，提升艦艇生存性；動力系統為LM2500燃氣渦輪主機搭配柴油機的複合柴油與燃氣推進（CODAG）系統；偵蒐系統則結合AN/SPQ-9B與TRS-3D雷達。未來FF(X)可望延續既有系統，並運用艦艉飛行甲板後方空間，裝備Mk70「貨櫃化發射系統」、反艦飛彈或反潛等任務模組，拓展多元任務彈性。

HII在2023年10月交付既有訂單的最後1艘傳奇級後，投資超過10億美元（約新臺幣315億元）完成設施現代化更新，且擁有強韌且穩定的供應鏈，可確保造艦計畫穩定實施，滿足美國海軍需求。

傳奇級是美海岸防衛隊現役主力艦艇，大量採用軍規設計，只需小幅度修改，即能滿足美國海軍任務需求。（取自DVIDS網站）

美海軍為縮短設計與造艦時程，將以傳奇級國安巡防艦為基礎，打造FF(X)。圖為FF(X)想像圖。（取自費蘭「X」）

FF(X)將在艦艉空間裝備Mk70「貨櫃化發射系統」，執行多元作戰任務。（取自DVIDS網站）