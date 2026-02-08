美41歲滑雪名將帶傷挑戰冬奧 失控重摔金牌夢碎

現年41歲的美國滑雪名將范恩(Lindsey Vonn)是本屆米蘭－柯蒂納冬奧焦點之一，曾拿下2010年冬奧金牌的她今天(8日)帶傷上陣，卻在開賽沒多久後失控摔倒，冠軍夢提早畫下句點。

路透社報導，范恩1月底在瑞士克蘭蒙丹納(Crans-Montana)世界盃比賽中摔傷，導致前十字韌帶斷裂。但她沒有因此被擊倒，堅持完成生涯最後一屆奧運。

不過在今天登場的高山滑雪女子下坡道決賽中，比賽開始不到20秒，范恩疑似在經過第四個旗門時擦撞肩膀，導致重心不穩衝出賽道，整個人摔在地上。

廣告 廣告

透過電視轉播，可以聽到范恩痛苦地大叫，終點線前的觀眾和隊友在一陣驚呼聲後，全場隨即陷入一片死寂。

醫護人員連忙衝上前協助，經過一番評估後，將范恩以直升機吊掛下山送醫治療。

范恩是2010年溫哥華冬奧金牌得主，生涯拿下3面奧運獎牌、8面世錦賽獎牌(包括2面金牌)和世界盃女子競賽84次獲勝紀錄，是美國史上最成功的女子滑雪運動員之一。

范恩的隊友、美國滑雪運動員貝內特(Bryce Bennett)對這起意外感到震驚：「這顯然很糟。下坡賽的風險本來就很高…當一切順利時，每個人看起來都游刃有餘，但情勢隨時可能反轉。」