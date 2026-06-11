美5月CPI年增率創近期新高 美股四大指數全收黑

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拿起油槍為愛車加油，看著計價表不斷往上跳，美國民眾無奈全寫在臉上。美國公布5月消費者物價指數，不只連3個月走升，年增率高達4.2%，寫下2023年4月以來最高，加上中東戰火導致國際原油供應緊張，油價節節攀升，已經全面反映在民生消費，但通膨現象對美國總統川普而言，他仍堅信只是短期陣痛。

記者詢問川普，「您預期通膨會下降嗎？」川普回應，「等戰爭結束嗎？它會下降的，它將會像石頭一樣直線崩跌。」

但美國通膨壓力下，市場更擔憂美國聯準會是否升息？週三美股四大指數下挫，連帶影響台股，週四開低震盪，最低42006點，大跌超過1200點，所幸尾盤縮小跌點，重返4萬3000點，收在43149點、小跌76點。

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萬寶投顧執行長王榮旭分析，「多空力道拉鋸所以導致台股出現一天漲一天跌的一個狀況，不過整體來講的話，短線還是處於修正的一個走勢，只要指數沒有回到五日線以上，短線的修正就還沒有能夠確定結束。」

本週台股宛如雲霄飛車，週一大跌1568點、週二又強彈1201點、週三再跌1478點、週四收在43149點、跌76點。專家認為，如果下週美國聯準會決策會議放鷹，台股可能會整理到7月中旬。

週四類股表現，AI相關類股依舊疲弱，儘管台積電10日釋出5月合併營收4169億7500萬元，寫下史上單月最高紀錄，股價卻上下震盪，終場收在平盤2250元。市場關注，因近期股市波動漲幅大，以高價股聯發科為例，日前曾因多次漲停遭列為處置股，金管會已向財委會交出檢討報告，擬祭出制度修正。

金管會主任秘書尚光琪表示，「等到方案確定之後，會跟大家來做說明。」

專家則認為，如果金管會研擬縮短處置期，會增加個股流動性，不會因量價放大就被關，使得成交量萎縮。

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