美5歲男童戴「兔子帽」遭拘捕！畫面惹淚 拘留12天終獲釋

美國一名5歲的男童戴著藍色兔子帽，遭到聯邦特工拘留的畫面，在社群媒體引發瘋傳，他與其父親皆被送往拘留所，不過拘留12天後，順利返抵住處。

根據《路透社》報導，利亞姆·科內霍·拉莫斯（Liam Conejo Ramos）戴著一頂藍色兔子帽站在自家車道外，與其父親遭到聯邦特工拘留，據哥倫比亞高地公立學區稱，利亞姆是明尼阿波利斯郊區被美國移民及海關執法局（ICE）拘留的四名學生之一。

法官弗雷德·比里（Fred Biery）在裁決書中，直言此案的起因是「政府在考慮不周、執行不力的情況下追求每日驅逐出境配額，即使這意味著要給兒童造成創傷」，強調逮捕令必須基於法官認定有犯罪的可能原因，並指出，使用移民官員簽發的行政逮捕令，「無異於讓狐狸看守雞舍」。

據《People》報導，利亞姆的母親透露，「我的丈夫和我的兒子利亞姆在拘留中心的處境令人深感擔憂」、「利亞姆生病了，因為他們得到的食物品質不好。他胃痛、嘔吐、發燒，而且不想吃東西了」。對此德州民主黨眾議員華金·卡斯特羅（Joaquin Castro）前往探望後表示，利亞姆的身體狀況並非緊急情況，「他爸爸說他最近狀態不太好，因為情緒低落、悲傷，所以睡了很多覺。」

兔子帽男童回家了！

不過經過聯邦法官緊急裁定釋放，利亞姆父子在拘留12天後，由卡斯特羅的護送下，於週日返回位於明尼阿波利斯郊區的家中，卡斯特羅感性發文表示，「利亞姆現在已經回家了，他的帽子和書包都帶回家了」，並誓言「我們不會停止，直到所有孩子和家庭都回家為止。」

利亞姆所在的哥倫比亞高地公立學區的發言人表示，「繼續拘留兒童，以及拆散家庭的行為，在任何地方都沒有立足之地，尤其是在以學校為中心的社區中。」校方憤慨地呼籲，應立即停止這類恐怖事件，恢復正常教學秩序，「我們要求停止在我們社區發生的這種恐怖事件，恢復正常秩序，讓學生能夠學習，教職員工能夠教學，我們需要家庭團聚，並要求停止非法移民行為。」

