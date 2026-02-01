美5歲男童遭ICE拘留後獲釋引熱議！ 法官怒轟：已對兒童心理造成創傷

美男童遭ICE拘留，法官怒轟川普政府，已對兒童心理造成創傷。（翻攝自臉書@The White House）

近期美國總統川普大動作掃蕩移民，有一起5歲男童遭拘留引起了國際關注，所幸，這名男童與其父親已經獲釋並且返家，一位美國地區法官怒轟，該案源於政府思慮不周，更意味著對兒童心理造成創傷。

為驅逐非法移民 5歲男童遭逮捕

綜合外媒報導，5歲的拉莫斯（Liam Conejo Ramos）與其父親阿里亞斯（Adrian Conejo Arias），於明尼阿波利斯郊區被移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）逮捕。

廣告 廣告

所幸，一名民主黨眾議員發言人證實，拉莫斯父子已經獲釋，並且在當地時間週日護送他們抵達明尼蘇達州的家。美國國土安全部則稱，ICE並沒有要逮捕拉莫斯，其父親被捕後稱拉莫斯希望和他待在一起，「川普政府致力於恢復移民系統的法治和常識，並將繼續為逮捕、拘留和驅逐無權留在美國的外國人而奮鬥」。

政府官員把孩童當誘餌？

美國政府稱，拉莫斯的父親在2024年12月從厄瓜多非法入境美國，該家庭的律師則說，已提交庇護申請，該申請允許他留在美國。一位美國地區法官怒轟，該案源於政府思慮不周，更意味著對兒童心理造成創傷。

拉莫斯的鄰居、學校職員稱，政府官員利用拉莫斯當「誘餌」，讓他蹺家門讓母親開門，不過國土安全部則反駁說，這是徹頭徹尾的謊言，是孩子的父親徒步逃離，還把孩子留在車子裡。

更多鏡週刊報導

冷氣團發威！今恐探13度「雨彈襲台」 明起回溫「這時間」冷空氣再襲

藍營台中市長人選還沒定案 江啟臣表態「已簽訂協議」：感受到基層的焦慮、不安

慟！演活《小鬼當家》媽媽 凱薩琳奧哈拉過世享壽71歲