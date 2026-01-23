美5歲童放學與爸爸被帶走 明州學區稱ICE拘4兒少

（中央社明尼阿波利斯22日綜合外電報導）美國總統川普政府打擊移民行動再引爭議，明尼蘇達州明尼阿波利斯都會區學區和市議員今天表示，移民暨海關執法局（ICE）探員本月拘留至少4名兒童和青少年，包括1名5歲男童。

路透社報導，共和黨籍的川普政府在明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯（Minneapolis）都會區部署約3000名執法人員。自本月稍早1名ICE探員開槍擊斃1名美國女性公民後，當地居民一直緊張不安。民主黨人士與地方領袖指控聯邦執法人員採取激進且不必要的手段，導致許多移民社區人心惶惶。

廣告 廣告

根據哥倫比亞高地（Columbia Heights）市議員詹姆斯（Rachel James）說法，5歲男童康尼荷（Liam Conejo Ramos）20日放學與爸爸回家時，眼睜睜看著蒙面探員從家門口的車道帶走他爸爸，當時有多輛車堵住住家附近半條馬路。

詹姆斯說，探員隨後帶這名頭戴藍色帽子、背著蜘蛛人圖案書包的男童到後門，並指示他敲門。

詹姆斯今天告訴路透社：「我無法想像康尼荷當下的心情，但我可以告訴你他當時的表情。他整個人僵住了，一動也不動。他沒有哭，但看起來很害怕。」

國土安全部表示，康尼荷的父親康尼荷．阿里亞斯（Adrian Alexander Conejo Arias）非法居留美國，但未提供其他細節或犯罪紀錄。

國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）說，ICE探員執法時會詢問被抓的家長是否希望子女一同帶走，或指定他人照顧。

麥勞夫林說：「ICE並沒有針對兒童。」她還說，康尼荷．阿里亞斯在探員接近時逃離現場，留下了他的孩子。

詹姆斯表示，明尼阿波利斯北部社區的鄰居們隨即聚集，主動提出要照顧男童，其中一人自稱是男童的家族成員，但ICE探員卻讓孩子坐進一輛黑色休旅車的後座，然後迅速駛離。

明尼阿波利斯近來氣氛高度緊張。數週前，育有3子的37歲美國公民古德（Renee Good）遭到ICE探員擊斃，引發抗議潮。

哥倫比亞高地公立學校學區督學史登維克（Zena Stenvik）昨天在記者會上問道：「為什麼要拘留一名5歲的孩子？別告訴我這個孩子屬於暴力罪犯。」

史登維克表示，她看過相關合法文件，這個家庭仍有庇護案在審，沒有遣返令。

史登維克說，另有一名未成年的17歲高中生20日在上學途中被持槍且蒙面的探員帶走，當時沒有家長在場。

史登維克還說，兩週前一名10歲女童在上學途中被ICE探員帶走，她和她媽媽目前仍在德州的拘留中心；上週也有一名17歲高中生和她母親在住處遭ICE探員逮捕。（編譯：盧映孜）1150123