美6隻小幼犬疑誤食芬太尼 消防員CPR急搶救

美國毒品問題泛濫，如今就連小動物都受害！華盛頓洲郊區有6隻小幼犬被發現疑似誤食芬太尼，所幸在搶救過後全都平安獲救，將開放認養。

6隻小幼犬疑似誤食芬太尼，所幸搶救過後都恢復健康。（圖／翻攝自FB@SkyValleyFire）

據美聯社報導，當地時間10日，有兩名男子把3隻奄奄一息的小狗送到斯凱谷消防局，消防員們認為牠們可能是誤食了過量的芬太尼，緊急使用解毒藥物納洛酮，給小狗們吸氧，甚至還進行了心肺復甦術。所幸在一番搶救後，3隻小狗慢慢地恢復，搖起了尾巴。

當地警員找到了疑似遺棄小狗的兩人，並發現了另外三隻同樣需要治療的小狗。目前，警方正在對這起疑似虐待動物的案件進行調查。據當局稱，這兩人聲稱他們只是暫時照顧這些小狗。

目前6隻小狗都暫時安置在當地的收容中心，負責人稱狗狗們健康狀況良好，但還需要隔離一周左右才能開放領養。

報導指出，美國境內經常傳出這類寵物因接觸芬太尼或其他鴉片類藥物而中毒的案例。寵物誤食會出現包括呼吸速率降低、呼吸困難、行走困難等症狀；另外狗的瞳孔可能會緊縮，而貓的則可能會放大，甚至可能出現癲癇發作。

