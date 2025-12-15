美68%民眾批評經濟差 四成認明年會更糟 川普承認期中選舉恐挫敗

民主黨的候選人在最近的選舉中，紛紛奪下美國各州州長與市長，共和黨選情受到重挫。 圖 : 翻攝自X

[Newtalk新聞] 美國總統川普日前表示，儘管他認為自己執政近一年來在經濟方面取得了成功，但他所在的共和黨仍有可能在明年的國會中期選舉中失利。

川普在美國《華爾街日報》13 日刊出的專訪中作出上述表示。他說，即便是那些執政非常成功的美國總統，也曾在中期選舉中遭遇挫敗，「我們拭目以待會發生什麼。我們應該會贏。但你知道，從統計角度看，贏得中期選舉是很困難的事情」。

川普稱，他推行的經濟政策，包括對進口產品徵收廣泛關稅，正在創造就業機會、提振股市、吸引更多投資進入美國。「我打造了史上最偉大的經濟，但人們可能需要一些時間才能意識到這一點。」

美國總統川普。圖：達志影像 / 路透社

目前，美國經濟仍受到通脹衝擊。在 11 月舉行的地方選舉中，選民因對美國經濟不滿，將槍口對準了川普及共和黨。民主黨候選人拿下了最受關注的 3 場選舉，分別當選維吉尼亞州長、紐澤西州長和紐約市長。據《路透社》報導，在這些地區，選民對食品價格上漲等問題的擔憂是一個關鍵話題。

自今年 1 月 20 日重返白宮以來，川普一直堅稱美國經濟在蓬勃發展，並將通脹責任歸咎於前任拜登。川普在《華爾街日報》的專訪中說：「我認為，到我們真正談論選舉的時候，也就是再過幾個月，物價水準會處於一個良好狀態。」

民主黨眾議員雪瑞爾（Mikie Sherrill）成功勝選紐澤西州長。 圖：翻攝自 雪瑞爾X

《美聯社》-NORC公共事務研究中心最新民調顯示，對美國經濟形勢感到悲觀的人不在少數。68% 受訪者認為美國經濟「差」，約四成預期明年經濟會更糟，約三成認為經濟不會出現太大變化，僅約兩成認為經濟會轉好。

據媒體報導，白宮已為川普安排全國巡迴演講，以期在明年中期選舉前堅定民眾對美國經濟的信心。

