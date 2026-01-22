美7州空軍兵力進駐夏威夷 「哨兵Aloha 26-1」聯訓

記者丘學陞／綜合報導

美空軍年度「哨兵Aloha 26-1」（Sentry Aloha 26-1）演訓14至28日舉行，共有7個州的空中兵力，前往夏威夷操作各項空戰課目，透過部署過程增進投射能量，模擬應對大規模衝突，維繫美國在全球的防衛戰力。

大規模衝突想定 異機種對抗

美空軍表示，來自夏威夷等7個州的空軍與空軍國民兵、超過41架空中兵力與1000餘名官兵參與「哨兵Aloha 26-1」演訓。F-15C、F-22、F-35A等多型戰機，還有KC-135加油機、E-3G預警機、C-130運輸機等，進駐珍珠港─希肯聯合基地等協助演訓任務。

廣告 廣告

演訓以潛在大規模衝突為想定，各型戰機操作各項空戰課目、進行異機種對抗；各單位的部隊與飛官也藉此機會合作，尤其是和加油機執行遠航投射，或是由預警機負責作戰指揮管制等，以增進聯合行動默契，確保能在接獲命令後，隨時前往全球各個角落遂行防衛作戰任務。

由於夏威夷空軍國民兵第154聯隊，是全美空軍國民兵中編制最大的聯隊，且其駐地珍珠港─希肯聯合基地，與丹尼爾．井上國際機場共用跑道，因此夏威夷國民兵事先說明，因應大批軍機在演訓期間的起降需求，可能導致民航航班延誤，也讓當地旅客見識到罕見的大批軍機作業情景。

C-130運輸機漏夜飛抵夏威夷，運載物資支援演訓。（取自DVIDS網站）

大批F-35A戰機進駐珍珠港─希肯聯合基地，參與「哨兵Aloha 26-1」。（取自DVIDS網站）

美空軍各州飛官聽取任務前簡報，交流意見，強化聯合戰力。（取自DVIDS網站）

第154聯隊的F-22機背受油口開啟，操作空中加油課目。（取自DVIDS網站）