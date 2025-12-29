美70歲爺爺遛狗遭冷血槍殺 臨終前對妻告白：我愛妳，我要走了

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

美國喬治亞州上周日發生一起令人震驚的公園槍擊案。一名70歲的慈祥祖父泰瑞（Terry Loden）在與妻子遛狗時，因寵物犬與陌生人的狗發生衝突，竟遭對方拔槍射殺，連愛犬也未能倖免。最令人悲痛的是，泰瑞中彈時正與孫女通電話，親耳聽見了悲劇發生的整個過程。

當地時間12月21日下午，泰瑞與結婚50年的妻子雪莉（Cheryle Loden）帶著愛犬Jesse前往辛普森公園散步。期間，Jesse與一名陌生男子托德（Todd Alexander Stalcup）的狗起了衝突，扭打在一塊。

廣告 廣告

當時泰瑞正與孫女通電話，他一邊對電話說：「親愛的等一下，Jesse，別去惹那隻狗」，一邊彎腰試圖拉開牠們。不料，托德竟突然拔出手槍，先是朝Jesse開火，泰瑞上前質問「你這傢伙在幹什麼？」隨即遭泰瑞開槍。

妻子雪莉目睹全程，驚恐地撥打911並試圖按住丈夫的傷口止血。雪莉回憶，泰瑞臨終前凝視著她，留下了最後的遺言：「我愛妳，我要走了。」雪莉泣不成聲地回應，但泰瑞仍因傷勢過重，在送醫後不治身亡。

據警方調查，雙方在開槍前並無任何爭吵，衝突在瞬間爆發。兇嫌托德在開槍後表現冷血，當雪莉喊著要報警時，他僅冷回：「好啊」，並企圖開車逃離公園。警方在接獲報案15分鐘後，在路口攔截並逮捕托德，並指控托德惡意謀殺、重罪謀殺、加重攻擊及持有槍枝犯罪等多項重罪，且不得保釋。

家屬痛批這是一場「毫無意義且無預警」的攻擊。雪莉形容丈夫是一個「極其優秀的人」，哪怕是最後一分錢也願意給予他人。這場悲劇讓結髮半世紀的恩愛夫妻天人永隔，也讓聽見槍擊過程的孫女留下難以抹滅的陰影。



更多FTNN新聞網報導

超划算交易！帛琉承接美非法移民「換現金」 爽拿2.4億還能補充勞工

40萬美元龍蝦運輸途中遭劫！FBI介入追查...美國物流盜竊年一年損失最高350億

奈及利亞許可！美軍精準空襲「ISIS」 川普：送給他們一份聖誕禮物

