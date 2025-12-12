美70歲男衝火場救女鄰居！ 警方控「他縱火殺人」依謀殺罪逮捕

威廉被指控是縱火犯遭到逮捕。（圖／翻攝自X／@ULTIMAHORAENX）

美國紐澤西一名70歲男子威廉（William Ahle）試圖從火場救出一名82歲的女鄰居，雖然女鄰居最終不幸喪生，但威廉依舊被認為是當地的英雄。不過，近日警方調查後，認為火災是人為縱火，並將威廉列為縱火犯逮捕，讓周邊居民感到震驚。

綜合外媒報導，7月25日凌晨，威廉向消防單位通報，稱他在遛狗時發現鄰居家起火，他試圖從車庫衝進屋內救人，但因火勢太大無法進入，只能報警處理。救援人員到場後迅速撲滅火勢，但在屋內發現一名82歲女子維吉尼亞（Virginia Cranwell）已經死亡，而威廉也因試圖衝進火場救人受傷，後來送醫接受治療，被當地人認為是見義勇為的英雄。

不過，紐澤西州尤寧郡警方10日宣布，該起火災是人為縱火，維吉尼亞的死因被判定為謀殺，認為威廉與該起縱火案有關，因此控訴他一級謀殺、一級入室竊盜和二級縱火等罪，目前他被關押在米德爾塞克斯郡監獄等待出庭。

威廉被逮的消息傳出後，周邊居民都非常震驚。有鄰居直言，威廉平常熱心又常幫助大家，火災當天甚至還為了救人受傷，「這完全說不通，我真的不敢相信」，也有居民提到，威廉因為樂於助人又常照顧鄰居，還被大家稱作「這條街的市長」。

原始連結

