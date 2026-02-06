美9旬婦擦撞自行車後衝進超市 「數人被壓車底」釀3死6傷

美國洛杉磯當地時間5日發生一起嚴重車禍。一名92歲的老婦人駕駛汽車與一名自行車騎士相撞後失控，衝進一家超市，造成3人死亡，6人受傷。

美國洛杉磯一輛汽車撞進超市，造成3死6傷。（圖／美聯社）

警方和消防官員表示，這名9旬婦駕駛一輛豐田汽車時不慎撞上了一名自行車騎士，隨後往前駕駛了一個路口後突然轉向衝進99大華超市（99 Ranch Market）的烘焙區，好幾個人慘遭壓在車下。

洛杉磯警察局警長埃斯皮諾薩表示，這起事故是一樁不幸的意外，初步判斷並非蓄意。

據《美聯社》報導，肇事的老婦人今年已高齡92，在接受醫療評估後正在配合調查人員偵訊。

汽車撞進超市後，有好幾個人被壓在車底。（圖／美聯社）

事發的99大華超市在加州有24家分店，店內販售許多亞洲食品，一名目擊者在得知有人罹難後，情緒激動地表示，「我數不清我在那家麵包店買過多少杯咖啡了。」

據警方報告顯示，當時在烘焙區內的2名男子及1名女子當場死亡；4名傷者中有2人情況危急，而駕車的老婦及遭撞的自行車騎士則受到輕傷拒絕送醫。

