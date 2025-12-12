美9月貿易逆差意外縮減 為2020年以來最低

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）延後公布的美國政府數據顯示，9月貿易逆差意外縮減至2020年以來最低水準，因進口僅小幅成長，而川普總統的新關稅措施開始生效。

美國商務部表示，9月整體貿易逆差縮減10.9%至528億美元。

數據顯示，9月出口成長3.0%達2893億美元，進口則微幅上升0.6%。

美國政府先前在10月至11月中創下史上最長停擺，導致這項報告為近期多項延後公布的報告之一。

今年美國貿易流通深受川普快速調整關稅政策影響，許多進口商為因應未來關稅調高而提前囤貨。

道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）與華爾街日報（Wall Street Journal）調查經濟學家，原預期美國9月貿易逆差將擴大至620億美元。（編譯：徐睿承）1141212