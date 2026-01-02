美9歲女童曾跳窗求生 半年後陳屍高速公路「遭性侵」

美國亞利桑那州一名年僅9歲的女童，曾在疑似遭受長期虐待的情況下跳窗逃生、向外界求助，卻在數月後被發現陳屍高速公路。（示意圖／翻攝自pexels）





美國亞利桑那州一名年僅9歲的女童，曾在疑似遭受長期虐待的情況下跳窗逃生、向外界求助，卻在數月後被發現陳屍高速公路，引發外界對兒童保護機制失靈的強烈質疑。

根據亞利桑那州阿帕奇縣警長辦公室及多家當地媒體最新公布的調查報告，女童麗貝卡·巴普蒂斯特（Rebekah Baptiste）於2025年7月30日死亡。警方表示，三天前，她被發現倒臥在霍爾布魯克市兩條公路交會處，當時已失去意識，送醫後不治。

警方隨後逮捕了Rebekah的父親理查德・巴蒂斯特（Richard Baptiste）與繼母阿尼西亞・伍茲（Anisia Woods），兩人被控與女童死亡有關，並面臨謀殺、性侵兒童及多項虐待兒童罪名。調查指出，Rebekah生前曾多次遭受嚴重暴力對待，相關紀錄早已存在，然而兒童保護機構卻未能即時介入。

廣告 廣告

警方文件顯示，早在2024年10月，當時年僅9歲的Rebekah曾從家中二樓窗戶跳下，逃往附近一間加油站，向店員哭求協助，指控自己遭繼母虐待。警方獲報到場後，理查德與伍茲聲稱女童身上的傷勢為自殘所致，Rebekah最終仍被送回兩人監護之下。

不到一年後，Rebekah被發現重傷倒臥高速公路。檢察官在庭審中指出，女童身體狀況極度惡劣，不僅嚴重營養不良，腳趾甲被拔除，身上遍布瘀傷，並有遭受長期酷刑與性侵的跡象。阿帕奇縣警長辦公室官員科爾・索德奎斯特（Kole Soderquist）於9月的法庭聽證中表示：「她從頭到腳都是瘀傷，陰道與肛門部位也有明顯創傷。」

更令人震驚的是，根據《AZ amily》報導，Rebekah的學校在她遇害前，曾多達12次通報兒童服務機構，但這些通報均未引發實質保護行動。截至目前，法院公開紀錄顯示，理查德・巴蒂斯特與阿尼西亞・伍茲尚未提出認罪或辯護聲明，亦未顯示是否已有律師代表。本案持續引發社會關注，外界呼籲全面檢討兒童保護體系，避免悲劇重演。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

快訊／日本跨年夜又震！岩手縣外海規模5.7地震

去年4月才大罷免宣講 前神岡鄉長劉八郎驚傳辭世

跨年意外！ 瑞士酒吧爆炸釀嚴重傷亡 40死、100人傷

