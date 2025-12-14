美9歲小網紅「抗癌5年」不敵病魔離世！ 家人悲痛證實死訊

布賴爾勇敢抗癌5年，於11日病逝，得年9歲。（圖／翻攝自IG／briestrongerthancancer）

美國9歲小網紅布賴爾（Brielle Bird）在對抗第4期神經母細胞瘤5年後，於12月11日離世，家人於隔日透過Instagram證實死訊，消息一出讓無數粉絲心碎不已。

根據《People》報導，布賴爾的家人12日在Instagram證實死訊，並寫道「妳就是奇蹟！妳在人世間的使命已經完成，能護送妳回家是我們最神聖的榮幸，妳帶領人們親近基督，向世界見證上帝的美善，妳的光芒亮了地球的各個角落，我們將永遠愛妳，請常常回來看看我們，妳的房門永遠是打開的，我們會為妳留著遊戲室的燈」。

廣告 廣告

2020年，年僅5歲的布賴爾確診罹患第4期神經母細胞瘤，她的母親肯德拉（Kendra）曾透露，醫師在女兒腹部發現一顆約8公分大的腫瘤，癌細胞也已擴散至背部其他部位。

面對重病，布賴爾與家人透過Instagram記錄抗癌生活，吸引超過104萬名粉絲關注。2年後，家屬曾於2022年分享布賴爾成功抗癌的好消息，然而病魔卻在2024年1月再度復發。

隨著病情惡化，肯德拉於2025年7月初宣布，布賴爾已進入安寧照護階段，並透露女兒因長期疼痛詢問是否可以不要再去醫院，表示自己只想待在家裡。最終，家人選擇尊重布賴爾的意願，讓她安穩走完人生最後一程，不再承受更多痛苦。

今年8月7日，布賴爾收到偶像亞莉安娜（Ariana Grande）寄來的驚喜禮物，並親自錄製影片鼓勵布賴爾，稱讚布賴爾是「宇宙中最閃耀、最鼓舞人心的小天使」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

民眾自發種菜！台南人行道綠帶成「開心農場」 粉專讚：這條路看起來很好吃

電梯按錯樓層怎麼辦？ 新光三越曝「畫1符號」能取消

快訊／入冬首發低溫特報！ 6縣市今晚明晨下探10度