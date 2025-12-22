美ACV換裝「巨蝮蛇」鏈砲 提升作戰火力

記者丘學陞／綜合報導

美國諾斯洛普格魯曼公司16日宣布，最新改良型Mk44S「巨蝮蛇」鏈砲已展開加速量產作業，未來將安裝在陸戰隊兩棲戰鬥載具（ACV）上，並整合程控式彈藥與延伸有效射程，肆應高強度戰場環境挑戰。

諾格公司表示，Mk44S為諾格公司「巨蝮蛇」系列鏈砲的最新改良構型，其雖沿用既有30公厘口徑，但透過最新技術改良，具備更遠有效射程與更佳的系統穩定性；此外，其可搭配30×173公厘規格砲彈，發射高爆燃燒、程控式空爆、翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS）等多種彈藥，具備更優異的作戰能力。

廣告 廣告

根據相關報導指出，鑑於潛在對手科技日新月異，因此陸戰隊也於2024年決定在ACV基礎上，推出配備30公厘鏈砲的步兵戰鬥車構型（ACV-30）；而最新量產的Mk44S除具備優異反裝甲與火力支援效能；日後亦僅需更換砲管與部分零件後，成為40公厘口徑鏈砲，發射40×180公厘砲彈，展現優異的操作彈性。

諾格公司還說，Mk44S後續將安裝在ACV-30配備、由康士伯公司研發的RT-20型「保護者」遙控砲塔上，除可望顯著提升美陸戰隊兩棲作戰所需打擊火力，未來也具備升級空間，有助應對未來挑戰。

ACV-30配備的新型30公厘口徑Mk44鏈砲，除可使用多種彈藥，未來也預留40公厘口徑升級空間，可望提升火力支援效能。（取自貝宜系統公司網站）

諾格開始量產Mk44S鏈砲，未來將成為ACV-30的主要火力。（取自諾格公司網站）