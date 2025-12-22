美AH-1Z試射「紅狼」飛彈 驗證遠距打擊效能

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」21日報導，美國陸戰隊近期與L3Harris公司合作，運用AH-1Z完成多次「紅狼」（Redwolf）飛彈射擊測試，透過驗證超低空飛行特性與自主協調能力，有望成為兼具低成本與飽和攻擊能力的新銳遠距打擊武器選項。

自主運用狼群戰術 壓制敵防空網

美國陸戰隊是根據名為「遠距攻擊飛彈」（Long Range Attack Missile，LRAM）計畫構想，自今年9月起在大西洋測試靶場，進行模擬打擊海上目標測試，並由AH-1Z直升機在超低空飛行狀態下，由飛官操作平板電腦介面，整合網絡化目標資訊發射「紅狼」飛彈，驗證最新科技與迭代更新（Iteration）改良成果的優異接戰與精確打擊效能。

AH-1Z直升機曾於去年11月參與「遠程精確火力」（Long-Range Precision Fire，LRPF）計畫，試射一款新型飛彈；而繼今年初媒體披露該款武器即是「紅狼」後；L3Harris近日也宣布，「紅狼」是「發射效應載具」（Launched Effect）衍生型之一，其與另一款「綠狼」採用相同的折疊式機翼與尾翼、噴射發動機設計，並可視任務需求，搭載全球定位系統（GPS）、紅外線（IR）或射頻導引（RF）尋標頭，但採用不同模組化酬載，如「紅狼」配備高爆彈頭、可以低空飛行模式打擊雷達與感測器；「綠狼」則搭載電戰設備用於干擾雷達和通訊系統；同時透過自主整合協調能力、運用「狼群」戰術（Wolfpack）模式，壓制對手防空網。

射程達370公里 提升拒止效能

報導還說，「紅狼」迄今已完成逾50次測試，射程達370公里，較現役的「地獄火」和「聯合空地飛彈」（JAGM）射程更遠，並可由地面或空中載臺發射，甚至具備「可回收」（recoverable）能力。未來若獲採用，不僅年產量預計上看千枚，並可望將單價降至30萬美元（約新臺幣933萬元），成為提升美軍遠征作戰與「分散式作戰（DMO）」打擊火力及拒止效能的新銳利器。

美陸戰隊近期完成「紅狼」（Redwolf）飛彈射擊測試，探索兼具低成本與飽和攻擊能力的新銳遠距打擊武器選項。（取自L3Harris公司網站）

「紅狼」（上）與「綠狼」（下）兩款衍生型，分別具備動能打擊與電戰干擾用途，可發揮整合協同作戰能力。（取自L3Harris公司網站）

AH-1Z直升機曾於去年11月掛載未知型號飛彈進行測試，日後證實即為「紅狼」飛彈。（取自NAVAIR網站）

「紅狼」飛彈可搭配其他衍生構型，運用「狼群」戰術，對海上目標實施飽和攻擊，提升美軍拒止作戰效能。圖為其作戰想像圖。（取自L3Harris公司網站）