美AI供應鏈聯盟添新成員 阿聯簽署印度下月加入

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國今天簽署文件，參與由美國主導在人工智慧（AI）、關鍵礦物等領域供應鏈合作的聯盟，加入韓國與另7個簽署國的行列。 韓國聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，美國國務院表示，經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）與阿聯國務部長哈傑里（Saeed Bin Mubarak Al Hajeri）讓阿聯簽署加入「矽和平」（Pax Silica）。華府尋求抗衡中國在先進技術領域日益增長的影響力，而於去年推出這項經濟安全倡議。

矽和平目前共有9個成員國，包括韓國、美國、澳洲、以色列、日本、卡達、新加坡、英國與阿聯。美國國務院表示，印度計劃在下月以簽署國身分加入。

美國國務院在新聞稿中表示：「美國與阿拉伯聯合大公國重申他們的承諾，將共同建立多層次的夥伴關係，以強化供應鏈安全、解決脅迫性依賴與單點故障問題，並推動採用值得信賴的技術生態系統。」

「他們將探索在全球技術堆疊各層面，在旗艦項目展開合作的機會，包括6G等連結性與邊緣基礎設施、運算與資料中心、先進製造、物流、礦產精煉與加工以及能源。」

在美中兩大強權競爭日益加劇之際，美國總統川普的政府推動提升美國在全球「AI領域的主導地位」，確保關鍵礦物的供應鏈穩定，並反制中國對這些具戰略重要性資源的掌控。

根據國務院說法，Pax Silica一詞源自拉丁文的pax，意指和平、穩定與長期繁榮，silica是指可精煉為矽的化合物，而矽是製造電腦晶片的關鍵化學元素，驅動人工智慧的發展。

海柏格去年12月和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表共同簽署「矽和平宣言」並舉行首屆「矽和平峰會」，台灣、歐盟、加拿大及經濟合作暨發展組織（OECD）也以嘉賓身分參與。

海柏格當時表示，台灣的貢獻「非常寶貴」，尤其在先進製程與半導體領域，是這些場次的主要參與者之一，預期未來台灣將持續參與相關討論。（編譯：張曉雯）1150115