美AI概念股重挫！日韓股市上演「大逃殺」 一度觸發熔斷機制

受到美股AI概念股重挫影響，日韓股市今（11/5）上演「大逃殺」。



受到AI相關類股下跌衝擊，亞股今（5）日開盤走低，不只台股擴大下殺，日股大跌2195點之多，失守5萬點整數大關，南韓股市在晶片、軍工類股領跌下，早盤重挫逾6％，跌破4000點大關，一度觸發熔斷機制。

電影《大賣空》主角原型、傳奇投資人貝瑞（Michael Burry）近日罕見在社群X發文稱：「唯一的致勝方法是離場不玩」，果不其然，貝瑞旗下的投資管理公司Scion已經重倉作空AI當紅股輝達（Nvidia）與Palantir，導致美股週二（4日）開盤下挫，也反映投資人對AI相關類股過熱的憂心。

美股重挫連帶影響亞洲股市，日股今日出現「史詩級崩跌」，從昨天收盤的51497點直接殺到49301.55點，一度失守5萬點整數大關，短短1小時多暴跌2195點，跌幅逾4%。不過，任天堂受昨天上修Switch 2年銷量的利多消息帶動，開盤時仍大漲了10%。

韓股今年以來漲幅相對較高，不料也因為漲多，今早湧現恐慌性獲利了結賣壓，開盤後直接從昨天收盤4121點下跌逾254點，最低3867.81點，跌幅將近6.16%。

由於Kospi 200期貨暴跌逾5%，韓股盤中一度觸發「Sidecar」熔斷機制，程式交易的賣單有效性暫停5分鐘，距離上一次啟動熔斷機制在今年4月，已相隔7個月。

