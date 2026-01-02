美AI科技巨頭集體「自發電」！不等電網擴容、電力躍升AI基礎建設

Google與Meta公司的標誌。路透社資料照片



科技巨頭拚AI算力起跑，為讓電力緊箍咒有解，不等電網了！研調機構最新報告表示，算力時間價值壓倒電價，電力已不是成本問題，而是基礎建設關鍵一環，不能再等電網，直接在園區內自建電廠，AI巨頭集體自發電。

半導體算力研究機構報告顯示，數據中心的真正瓶頸，不是電力資源是否足夠，於電力供應和算力擴張速度的嚴重錯配，電網架構太慢。

以AI數據中心的建設週期已縮短至1~2年，但電網擴容、輸電建設和審批整體週期，卻還是長達3—5年。等電力供應就成為一種無法承受的風險。

統計到2025年底，AI巨頭自建電廠已不再是個案，已是產業的趨勢，包括OpenAI與甲骨文在德州合作建設2.3GW現場燃氣電站。Meta、亞馬遜AWS、Google均在多個園區採用橋接電力方案。

美國已有10多家發電設備供應商，拿下超過400MW的AI數據中心訂單，換言之，電力首次被視為AI基礎設施的一部分，而非外部條件。

