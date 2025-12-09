美AI策略轉向 牽動台灣

美國總統川普8日宣布放行輝達H200晶片出口至中國，反映美國在AI晶片管制策略上出現重大轉向，這並非對技術封鎖的全面解除，而是一種精算後可控的商業收割策略，意圖在國家安全與美國科技企業的商業利益之間尋找新的動態平衡點。

事實上，川普政府對H200的開放出口，凸顯權衡商業利益與技術鴻溝的核心邏輯。首先是最大化美國企業的獲利與稅收，透過允許銷售H200這一款高性能但非最頂級的晶片，來確保輝達及其供應鏈能繼續從中國龐大的市場中獲取巨額營收，並將25％的獲利支付給美國政府，維護美國產業利益。

廣告 廣告

其次是區隔與維持美中AI晶片技術的世代差距，即美國策略性將最先進的Blackwell和Rubin等新一代旗艦晶片排除在出口清單之外，確保美國在軍事和戰略AI算力上的絕對領先，迫使中國必須在性能上永遠追趕，維持一條清晰且可控的技術鴻溝。

美國的目標是允許中國發展商業AI，但必須保持其技術水平在美國的可超越範圍內，同時透過CUDA生態的持續主導，來維持美國科技在中國AI基礎設施中的長遠影響力。

儘管H200有條件的輸中，但美國晶片供應隨時可能被政治因素切斷，這種不確定性已成為新常態，因此更堅定中國追求AI晶片自主可控的決心，這種地緣政治引導下的政治正確，使國有企業和大型科技公司在採購時，傾向於選擇風險更低的本土替代方案。

整體而言，美國對H200的開放是美中科技競合的動態平衡點，給予中國算力市場喘息空間，但同時也對本土晶片提出更嚴苛的市場檢驗。中國本土AI晶片企業必須利用資本化浪潮帶來的資金，加速技術追趕、鞏固軟體生態，特別是利用網路大廠的應用場景優勢，方能在與H200的並存競爭中站穩腳跟。

值得一提的是，川普政府同意H200銷往中國，但輝達須將25％的銷售額上繳美國政府作為分潤金，市場傳言美方規畫將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。若是如此，台灣AI相關供應鏈中的台積電較無影響，畢竟其是AI硬體供應能否順暢的關鍵核心，強大的議價能力將可順利轉嫁；不過對於台系其他關鍵零組件、伺服器代工方面，若共同分攤輝達分潤金成本，轉嫁能力則有待觀察。

而此政策明確將台灣與美中科技競爭中的稅務槓桿掛鉤，進一步強化台灣供應鏈的地緣政治風險標籤，則是我國政府與業者須留意之處，畢竟中長期恐將迫使台灣AI供應鏈業者加速其全球製造布局，以在政治風險、製造成本與客戶需求之間找到更穩固的平衡點。（作者為台經院產經資料庫總監）