美AIT處長拜會盧秀燕 議員肯定台中成美商投資焦點

台中市議會今25日進行市政總質詢，國民黨議員賴順仁（見圖），針對美國在台協會(AIT)處長谷立言優先率團拜會市長盧秀燕並由盧秀燕親自接待表達關切，而台中成為美商投資的重點，他問盧秀燕的看法。盧秀燕表示，雙方就經貿合作、文化交流、產業發展及城市建設等多元議題交換意見，會談氣氛熱絡，也期盼持續共同促進台中與美國的合作夥伴關係。

盧秀燕說，她也邀請谷立言處長多多回訪臺中，體驗城市豐富文化多元魅力及品嚐在地特色美食。