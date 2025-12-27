美C-130H運輸機升級 換裝發動機與螺旋槳

記者潘紀加／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」26日報導，美國康乃迪克州空軍國民兵C-130H運輸機隊，已換裝先進發動機與螺旋槳，完成重大升級。

根據新聞稿，第103空運聯隊今年10月提出計畫，將6架C-130H的T56-15A發動機與4葉螺旋槳，換裝勞斯萊斯公司的T56 3.5渦輪螺旋槳發動機和NP2000 8葉螺旋槳，以提高推力及空氣動力學效率，並可縮短10至17%的起飛距離，降低發動機震動和噪音，進而提升飛行安全性，以及在惡劣或偏遠環境的空中投射能量。

報導說，這些升級讓C-130H能在更短的跑道、攜帶更高酬載量起降，同時增加燃油效率，使其具備接近C-130J運輸機的作戰能力，有望強化後勤運輸、補給、人道主義救援等行動效能。該型機還能依據需求改裝不同模組，執行消防、電子戰、情監偵等多元化任務。

美康乃迪克州空軍國民兵第103空運聯隊，完成C-130H運輸機隊升級。（取自DVIDS網站）

C-130H換裝NP2000 8葉螺旋槳，提升飛行性能。（取自DVIDS網站）