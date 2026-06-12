美CPI後還有一波風險！通膨數據揭油價狂飆危機：沃什下週主持利率生死戰

美國 5 月份消費者物價指數（CPI）以 4.2% 的驚人年增率創下三年新高，然而，這項數據的公布僅是市場震盪的前奏。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 美國 5 月份消費者物價指數（CPI）以 4.2% 的驚人年增率創下三年新高，然而，這項數據的公布僅是市場震盪的前奏。分析師警告，計CPI過後，還有一波風險要注意，那便是由新任聯準會（Fed）主席凱文·沃什（Kevin Warsh）即將於下週中旬所主持的首次貨幣政策會議。這場會議將決定美國未來的借貸成本走向，被華爾街視為決定市場資金動能與抗通膨成敗的「利率生死戰」。

凱文·沃什（Kevin Warsh）即將於下週中旬所主持的首次貨幣政策會議。這場會議將決定美國未來的借貸成本走向，被華爾街視為決定市場資金動能與抗通膨成敗的「利率生死戰」 圖：翻攝自 X @wolfbrief_

根據《大紀元》引述《國會山報》（The Hill）報導， 5 月CPI連續第三個月上漲，主要歸咎於美以對伊開戰導致荷姆茲海峽封鎖。能源與運輸成本因此全面失控，燃油價格暴漲 59% ，機票價格亦飆升 27% 。對此，美國總統川普在白宮受訪時向《BBC》語出驚人地表示「我喜歡通膨」，強調這證明了在戰爭狀態下，美國經濟數據仍優於預期。川普將阻擋伊朗核武視為首要國安任務，並承諾一旦奪取石油資源並結束戰事，通膨將會迅速回落。

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美國總統川普在白宮受訪時向《BBC》語出驚人地表示「我喜歡通膨」。並承諾一旦奪取石油資源並結束戰事，通膨將會迅速回落。 圖：翻攝自 @Aurora107E X 帳號

然而，金融市場眼下最擔憂的「下一波風險」，來自於聯準會主席沃什的學術堅持與決策風向。根據《CNN》報導，在通膨預期心理高漲之際，沃什卻試圖將政策焦點從CPI轉移至「調整平均機制」（trimmed-mean averages）。他認為，決策者應關注剔除極端值（如受地緣政治波及的能源或農產品）後的基調通膨率。數據顯示，達拉斯與克里夫蘭聯準會的調整平均值分別僅落在 2.3% 與 2.9% ，遠低於官方CPI。沃什極可能以此為護航依據，在下週三的「利率生死戰」中說服委員會維持現行 3.5% 至 3.75% 的基準利率不變，甚至暗示未來不排除降息。

沃什卻試圖將政策焦點從 CPI 轉移至「調整平均機制」（trimmed-mean averages）。 圖：翻攝自 X

這項潛在決策引爆了華爾街與聯準會內部的嚴重分歧。更令市場不安的是，衡量工廠端成本的 5 月生產者物價指數（PPI）已率先飆至 6.5% ，創下三年多來新高，這項領先指標預告了終端消費市場將迎來更猛烈的物價衝擊。

威廉·布萊爾（William Blair）分析師理查·德·查扎爾（Richard de Chazal）透過《CNN》嚴厲警告，通膨已堅定向向上攀升，若沃什在下週的會議中執意忽視PPI的強烈警訊，並繼續採用失真的替代指標來掩飾通膨危機，這不僅會引發金融市場的強烈反撲，更可能讓聯準會徹底失去百年來辛苦建立的貨幣公信力。

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