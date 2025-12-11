美ESTA查社群帳號 誠實為上

美國國土安全部11日提出新規，計畫要求免簽旅客在申請ESTA時提供過去5年的社群媒體帳號，作為入境審查依據。圖為民眾操作手機社群App與美國ESTA申請系統畫面示意圖。（鄧博仁攝）

美國國土安全部提出新規，擬要求免簽國旅客透過「電子旅行授權系統」（ESTA）申請時，提供過去5年使用的社群媒體帳號。旅行業者指出，尚未有詳細方案內容，現階段對旅行市場不構成影響，未來執行恐也不容易。

交通部觀光署資料顯示，去年國人前往美國53萬2130人次，是台灣第7大出境市場。有旅行社負責人分析，國人去美國純旅遊的不多，大多都是商務、探親訪友、讀書，趁空檔做些旅遊活動，赴美國旅遊的觀光團客非旅行業主力。

美國要求申請ESTA的旅客需提供社群媒體帳號並設為公開，許多人擔憂這樣是公然侵害隱私。旅行業品質保障協會美洲線委員李英明指出，目前美方政策還未明朗，對旅行社還不至於造成影響。

李英明分析，每天有大量的旅客申請ESTA，要怎麼知道此人有無使用社群媒體？又要如何從社群中判斷有無犯罪行為、進入美國有沒有安全威脅？他推測，非法移民較多的部分國家會受到較嚴格的審視對待，對台灣旅客的影響會較小，

李英明也提醒，不少人到美國半旅遊、半工作，卻通通申請ESTA，這其實是走在灰色地帶，一旦被抓到就是送回台灣，例如前陣子韓國現代汽車在美國的工廠，有近500人被美國移民局突襲逮捕，原因就是使用ESTA非法工作被抓包。

許多網友會分享哪個美國城市的海關較嚴格、哪裡較好通關，李英明直言與城市無關，而是看海關的個人心情。他個人自西雅圖進入美國多次，通關時間從30分鐘到2個小時都有，海關應對態度也不一樣。他建議旅客，無論是以何種目的出遊，對該國海關務必誠實回答、態度謙遜，都能大大提高入境機率。