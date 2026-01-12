美F-35首操控無人機 編隊模擬實戰

記者廖子杰／綜合報導

《國防新聞》網站10日報導，美國海軍F-35戰機飛官，近期首度在訓練中運用觸控式平板電腦，操控多架無人機完成實戰模擬測試，推進美軍「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰發展里程碑。

報導指出，美海軍F-35戰機飛官近日於馬里蘭州帕圖森河海軍航空站展開例行戰術演訓，期間透過F-35專用「聯合模擬環境」（JSE）模擬器，首度在座艙內運用平板電腦，操控數架裝備成熟自主軟體、擔任「忠誠僚機」的無人機，在JSE模擬的高度擬真情境中，展開編隊協戰，並發射精確導引飛彈打擊目標，順利完成測試。

廣告 廣告

順利完成測試 推進協同作戰發展

美國海軍空戰中心飛行測試分處指揮官埃文斯少將表示，「現代戰爭對於飛行員的要求愈來愈高」，此次演示和測驗結果表明，JSE對協助飛官掌握贏得未來戰爭所需的先進戰術方面發揮重要作用，也凸顯美軍持續戮力發揚「有人／無人組合」協戰能力，加速推動「協同戰鬥航空器系統」（CCA）的先進技術，進而強化美國制空與制海能量，肆應潛在高強度戰場環境威脅。

相關報導顯示，JSE設施目前僅能支援F-35系列戰機，已著手研發F-22操作版本，且計畫在2026財年擴大打造包含F/A-18E/F、EA-18G及E-2D等戰機和預警機的模擬器系統，未來也不排除納入太空軍裝備與相關參數，透過模擬更大規模的多領域作戰情境，使美軍飛官在安全環境下持續精進戰技，有效反制高科技對手威脅。

洛馬向全球交付F-35架數再創新高

此外，洛克希德馬丁集團近日則宣布，2025年共向全球客戶交付191架F-35系列各型戰機，相較2021年的142架有顯著提升，不僅再創新高紀錄，產能也是當前歐美盟邦其他現役戰機的5倍之多，凸顯F-35整體研發與生產計畫規模持續擴大，且已逐漸成熟穩定。

JSE模擬器可讓飛官在安全環境下磨練戰技，美海軍空戰中心也規劃2026財年打造更多機型操作版本。（取自DVIDS網站）

洛馬集團2025年共向全球客戶交付191架F-35各型戰機，創下產能新紀錄。（取自洛馬網站）

測試成果象徵美軍「有人／無人組合」（MUM-T）協戰發展再創新頁，有望加速CCA研發進程。圖為F-35與無人機聯合執行任務示意圖。（取自DVIDS網站）