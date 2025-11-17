美F-35A測試核彈投放 驗證關鍵嚇阻能力

記者潘紀加／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」16日報導，美國空軍F-35A戰機掛載延壽型B61-12核彈惰性彈，完成一系列飛行與投放測試，成功驗證美國關鍵核嚇阻能力。

投擲3枚B61-12核彈惰性彈

美國國家核子安全局（NNSA）的「桑迪亞國家實驗室」（SNL）公布，這項測試在8月19至21日於內華達州托諾巴測試靶場進行，由駐紮猶他州希爾空軍基地的F-35A戰機和機組員執行，掛載並投擲3枚B61-12聯合測試組件（JTA）彈頭，達成評估該款核武性能的重要里程碑。

測試過程首次在投放前對B61-12進行「熱預處理」（thermal preconditioning），模擬戰場上可能遭遇的複雜環境條件。

NNSA在2024年底完成歷時多年的B61-12核彈延壽計畫，使其至少可再服役20年。延壽型B61-12配備波音公司的新型精準導引尾翼套件，其中整合慣性導航系統（INS），大幅提升打擊精準度，可望在搭載較低當量彈頭時，達成相近打擊效果，強化戰場優勢。

B61-13核彈頭 5月完工出廠

目前F-15E、F-35A戰機、B-2戰略轟炸機等，都陸續獲掛載B61-12核彈的認證，而美軍B-21匿蹤戰略轟炸機，以及部分北約盟國戰機相關整合作業也持續進行，有望使B61-12繼續成為美國與北約盟邦的空基核嚇阻主力，維護區域和全球安全穩定。

NNSA今年5月公布，美軍首批最新版B61-13自由落體核彈頭已完工出廠，較原計畫提前1年，預計由現役的B-2轟炸機，及新一代B-21轟炸機搭載。

美軍F-35A機腹彈艙掛載延壽型B61-12，進行一系列測試，驗證美國關鍵核嚇阻能力。（取自SNL網站）

F-35A等機種已陸續獲掛載B61-12認證，將成為美國與北約盟邦的空基核嚇阻主力。（取自DVIDS網站）

延壽型B61-12配備波音集團的新型精準導引尾翼套件，大幅提升打擊準確度。圖為技術人員檢查掛彈。（取自SNL網站）

延壽型B61-12惰性彈成功完成測試，為該型飛彈新里程碑。（取自SNL網站）