美F-35B戰機再落日「加賀號」準航艦 這次魚鷹機也跟著上甲板

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省持續推動「出雲級」2艘直升機護衛艦的改裝工程，其中，「加賀號」去年赴美完成戰機起降驗證後，今年已在多場演訓中投入演練，強化海上戰力。近期，美軍官方照片顯示，這艘準航艦在上月的自衛隊年度演習中再度現身，更一次迎來4架美軍陸戰隊的F-35B戰機、1架魚鷹旋翼運輸機上甲板，穩步提升艦載機部署能量。

軍聞網站「Naval News」19日報導指出，這項任務發生在日本自衛隊上(10)月下旬展開的年度綜合演習(ANNUALEX)中，期間，美軍陸戰隊的4架F-35B戰機自「的黎波里號」(LHA 7)兩棲突擊艦起飛，成群落至加賀號準航艦甲板上，再創該艦戰機部署數量新記錄。

此外，美國海軍的CMV-22B「魚鷹」(Osprey)傾斜翼運輸機，也在此同場演訓的加賀號上現蹤，報導寫道，這是美軍運輸機首次登陸日本自衛隊的航艦甲板。

「加賀號」(DDH-184)為日本海上自衛隊出雲級直升機護衛艦的2號艦，艦體構造近似他國兩棲突擊艦，滿載排水量約2萬7千噸；而為提升海自航空作戰能力、應對區域情勢，該級艦在2021年啟動改裝工程，而加賀號也已在去(2024)年赴美，完成F-35B戰機起降驗證，跟上首艦出雲號，初具高速定翼機部署能力，並在今(2025)年英國海軍「高桅行動」任務期間，再度驗證同型機起降。

綜合官方公開資訊，「加賀號」目前已改裝方形艦艏、鋪設甲板耐熱塗層，同時更新標線和夜航導引指示燈等，預計明(2026)年再進港接受內部改裝，並裝備「聯合精確進場暨著陸系統」(JPALS)，在後(2027)年正式轉型輕航艦，建構戰機全天候部署、起降條件。

