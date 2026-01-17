美FAA示警中南美洲恐有軍事活動 墨西哥急忙澄清

美國聯邦航空總署FAA位於新罕布夏州的航管中心。路透社資料照片



美國聯邦航空總署（FAA）週五（1/16）發出通告，警告飛經墨西哥等中南美洲國家上空航班可能遭受軍事活動干擾，引發外界擔心，美國是否繼委內瑞拉後又對其他中南美國家動武？墨西哥政府則是緊急發出聲明表示，墨西哥民航客機未受任何影響。

FAA在週五的通告中示警，飛越墨西哥、厄瓜多、哥倫比亞和部分東太平洋地區上空的航班可能受到潛在軍事活動和GPS干擾風險，要求民航客機保持謹慎。該通告效力將持續60天。

美軍本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯並逮捕委國總統馬杜洛後，美國總統川普揚言接下來很可能對反美的哥倫比亞政府動手，而他也聲稱墨西哥政府已淪入毒梟黑幫統治，威脅要出手打擊。

在FAA發出警示通告後，墨西哥政府立刻澄清表示，FAA並未封鎖墨西哥領空或封殺墨西哥航空公司，且該通告僅針對美國航空公司。墨西哥航空活動不受任何影響。

美國在對委內瑞拉發動攻擊後，FAA限制了整個加勒比地區的航班，迫使各大航空公司取消了數百個航班。FAA署長貝德福（Bryan Bedford）近日向路透社表示，在委內瑞拉行動之前，FAA與美國軍方有良好協調。

