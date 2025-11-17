美FBI將「深入東南亞多國」跨境打詐 網喊：快來台灣掃蕩

跨國詐騙成為嚴重國際問題，美國決定成立跨部會工作組協助東南亞多國打詐。（示意圖／Shutterstock／達志）

東南亞詐騙集團跨國經營亂象猖獗，美國司法部宣布成立「打擊詐騙中心工作組」，並已派遣聯邦調查局（FBI）探員前往泰國，協助鎖定緬甸境內多個詐騙園區，包括長年由克倫邦邊防警衛隊庇護、惡名昭彰的KK園區等。網友直呼「台灣也是東南亞，拜託來掃蕩一下！」

根據《NOWnews今日新聞》綜合報導，緬甸反軍政府媒體《伊洛瓦底》指出，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室12日聲明，新成立的工作組由司法部刑事司、FBI、美國特勤局與檢察官辦公室聯手組成，專責掃蕩以緬甸、寮國及柬埔寨為主要基地的跨國詐騙集團。

工作組表示，將動用「所有現有政府手段」，包括制裁、凍結資產與刑事起訴，從上游切斷詐騙中心的資金鏈。同時也會強化保護美國基礎設施不被詐團利用，並透過教育與賠償機制協助受害者。工作組負責人、華盛頓聯邦檢察官皮羅指出，這些詐騙中心正把美國民眾的大量資金「轉移到中國犯罪團伙手裡」。他強調，美國有權起訴境外涉案人士並查封海外資產。

中國大陸、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南近日在雲南昆明召開部級會議，達成跨境打詐共識，將建立即時數據共享、跨國聯絡官制度與更嚴格的SIM卡管理機制。泰國皇家警察副總長集拉波強調，詐騙園區已形成跨境「犯罪生態系統」侵害六國民眾，他呼籲「犯罪沒有國界，執法也不該有國界」。六國最終通過21項合作要點，包括聯合突擊、證據共享、引渡、資產查封、跨境情資交換與年度檢討會議等。

PTT網友表示「反觀台灣的打詐辦公室」、「來打民進黨」、「這樣黨會失去選舉資金」、「有種就深入台灣」、「來台灣才對吧，發源地不先清理，春風吹又生」、「台美沒有引渡條例」、「台灣大魔王留到最後再處理嗎」、「台灣也是東南亞，拜託來掃蕩一下」、「不是做個儀表板就好了嗎？」

