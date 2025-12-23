美FCC限制進口大疆無人機 義隆電董座葉儀晧：MIT供應鏈受惠

義隆電子董事長葉儀晧。

義隆電子董事長葉儀晧今日出席無人機相關活動，恰好美國聯邦傳播委員會（FCC）今日表示，中國無人機大廠大疆（DJI）將無法獲得批准在美國銷售新型無人機或零組件，葉儀晧認為，MIT供應鏈將受惠。

對於今日美國聯邦傳播委員會（FCC）宣布中國無人機大廠大疆（DJI）將無法在美銷售新型無人機，義隆電董事長葉儀晧表示，過去台灣採用很多國外晶片，「當然本來就是非紅」，不過他話鋒一轉：「但是國外的晶片又貴又耗電，其實我們都可以做，可以全部MIT（made in Taiwan）。」

廣告 廣告

地緣政治近期持續影響全球產業，尤其無人機這樣具有軍事意義的產業，對於非紅供應鏈的需求愈來愈高，讓台灣業者、MIT產業鏈的機會大增。葉儀晧認為，這對台灣來說是很大的機會。



回到原文

更多鏡報報導

義隆AI佈局發酵 影像辨識、無人機扛消費電子淡季

義隆旗下義晶無人機ISP晶片打入美台供應鏈 5大客戶已量產

甜蜜的負擔！台積電今年Q4無法再季增？分析師曝關鍵