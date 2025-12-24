美FDA核准全球首款口服「瘦瘦藥」 效果不輸針劑！明年1月推出

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）開發的全球首款GLP-1口服減重藥物，已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）批准上市。這款口服版Wegovy（台灣稱「週纖達」）預計於2026年初在美國推出，起始劑量1.5毫克的月費優惠價為149美元（約新台幣4735元），為減重藥物市場帶來重大突破。

如果怕打針可考慮口服瘦瘦藥，諾和諾德開發的全球首款GLP-1口服減重藥物，已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）批准上市。（示意圖／Pexels）

台灣坊間俗稱的「瘦瘦針」為腸泌素類藥物的處方注射用藥，能有效降低血糖與體重，近年在全球減重市場掀起熱潮，台灣常見品牌除週纖達外，還包含猛健樂、胰妥讚（Ozempic）與善纖達（Saxenda）等，視各品牌需求不同，使用者須每日或每週注射一次。

根據諾和諾德公布的臨床實驗結果，服用口服版Wegovy的受試者在71週後平均減掉13.6%體重，服用安慰劑的受試者則僅減掉2.2%體重。另一項研究數據顯示，服用25毫克劑量的患者在64週後平均減掉16.6%體重，這項成績於2024年醫學會議中公布，減重效果幾乎與注射型Wegovy平均減重15%的表現相當。

諾和諾德美國醫療部門負責人布雷特（Jason Brett）表示，有些患者就是不願意使用注射型藥物，口服版Wegovy提供新的治療選項、讓更多患者受惠。該公司美國營運執行副總裁摩爾（Dave Moore）指出，多年來的研究發現，增加口服選項確實能讓不同族群主動、積極考慮接受治療，最期待的就是能夠給民眾更多選項，確保像推動針劑那樣持續提升用藥取得便利性。

口服版藥物的活性成分與明星針劑Wegovy相同，皆為司美格魯肽（semaglutide）。諾和諾德表示，從1月初開始，1.5毫克的起始劑量將在藥局和部分遠距醫療平台提供，後續還會提供4毫克、9毫克，以及最終用於長期治療的25毫克等不同劑量。該公司並未透露較高劑量的售價，但表示屆時還會提供更多有關患者保險給付及省錢方案的資訊。

禮來旗下擁有猛健樂（Mounjaro）、Zepbound等瘦瘦針品牌，也正在試驗口服版GLP-1減重藥orforglipron，預計將於明年夏天獲得美國FDA核可。（ 圖／小紅書@波士頓小綿羊）

根據美國FDA核准標示，這款口服藥也獲准用於降低肥胖且患有心血管疾病成人發生心臟病、中風或死亡的風險。美國聯邦政府估計，有超過1億的美國成年人有肥胖問題。根據健康政策研究組織凱撒家庭基金會（KFF）11月的民調，約每8位成人就有1人為減重或治療其他慢性病而使用GLP-1藥物，但目前美國境內有多少人使用GLP-1藥物、特別是用於減重，數字仍不明確。

不過由於瘦瘦針價格高昂，高劑量針劑每月約需花費500美元（約新台幣1.57萬元），且保險給付不穩定，因此對許多肥胖患者來說仍是無法負擔的藥物。媒體指出，起始劑量只是為了建立耐受性，無法明顯降低體重，後續隨著療程逐漸提高劑量後，價格也可能因此上漲。

這次批准將讓諾和諾德在與主要競爭對手禮來（Eli Lilly）的較量中搶得先機。禮來目前主導市場，旗下擁有猛健樂（Mounjaro）、Zepbound等瘦瘦針品牌，也正在試驗口服版GLP-1減重藥orforglipron，預計將於明年夏天獲得美國FDA核可。兩家藥廠為GLP-1減重藥市場奠定基礎，部分分析師預估到了2030年代，這個市場規模可望攀升至約1000億美元。

