美FDA核准首款口服版「瘦瘦丸」 估最快明年初正式上市

美國FDA於當地時間22日正式批准瘦瘦針Wegovy（台灣稱「週纖達」）的口服版本，為首款獲核准可透過每日口服、專門用於治療肥胖的藥物，最快將於明年1月在美國上市。

台灣坊間俗稱的「瘦瘦針」，為腸泌素類藥物的處方注射用藥，能有效降低血糖與體重，近年在全球減重市場掀起熱潮，台灣常見品牌除週纖達外，還包含猛健樂（Mounjaro）、胰妥讚（Ozempic）與善纖達（Saxenda）等，視各品牌需求不同，使用者須每日或每週注射一次。

廣告 廣告

Wegovy製藥商諾和諾德表示，口服版藥物的核心成分與針劑版相同，都是司美格魯肽（semaglutide）。根據臨床實驗結果，服用Wegovy藥丸的受試者，在71週後平均減掉13.6%體重，服用安慰劑的受試者則僅減掉2.2%體重。

美聯社指出，這一實驗成效幾乎與注射型Wegovy平均減重15%的效果相當；BBC稱口服版Wegovy獲核准上市，象徵減重藥物邁入新時代。

諾和諾德的美國醫療部門負責人布雷特（Jason Brett）表示，「有些患者就是不願意使用注射型藥物，口服版Wegovy提供新的治療選項、讓更多患者受惠。」

瘦瘦針Wegovy與Zepbound。（圖／美聯社）

美國聯邦政府估計，有超過1億的美國成年人有肥胖問題；據健康政策研究組織KFF調查，約有八分之一的美國成年人表示正在使用瘦瘦針。

不過由於瘦瘦針價格高昂，高劑量針劑每月約需花費500美元（約新台幣1.57萬元），且保險給付不穩定，因此對許多肥胖患者來說，仍是無法負擔的藥物。

雖然諾和諾德尚未公布售價，但根據美國政府去（2024）年11月與藥商達成的協議，口服版Wegovy起始劑量的價格為每月149美元（約新台幣4700元）。

但CNN與紐約時報指出，這類藥物的起始劑量只是為了建立耐受性，無法明顯降低體重，後續隨著療程逐漸提高劑量後，價格也可能因此上漲。布雷特對此表示，口服Wegovy將提供1.5毫克、4毫克、9毫克，以及最終用於長期治療的25毫克等不同劑量。

此外CNN報導，旗下擁有猛健樂、Zepbound（台灣尚未核准上市）等瘦瘦針的藥商禮來，也正在試驗口服版GLP-1減重藥orforglipron，預計將於明年夏天獲得美國FDA核可。