美FDA核准首款口服瘦瘦藥 諾和諾德搶先插旗

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天批准Wegovy藥商諾和諾德（Novo Nordisk）開發的全球首款GLP-1口服減重藥物。專家認為，這項具里程碑意義的決定可望造福更多患者。

美國財經媒體CNBC報導，諾和諾德預計於2026年初推出這款口服藥，活性成分與其明星針劑Wegovy相同，皆為司美格魯肽（semaglutide）。這家丹麥藥廠指出，從1月初開始，1.5毫克的起始劑量將在藥局和部分遠距醫療平台提供，月費優惠價為149美元（約新台幣4735元）。

諾和諾德並未透露較高劑量的售價，但表示，屆時還會提供更多有關患者保險給付及省錢方案的資訊。

諾和諾德表示，根據美國FDA核准標示，這款口服藥也獲准用於降低肥胖且患有心血管疾病成人發生心臟病、中風或死亡的風險。

諾和諾德美國營運執行副總裁摩爾（Dave Moore）稍早接受CNBC訪問時表示：「我們多年來的研究發現，增加口服選項，確實能讓不同族群主動、積極考慮接受治療。」

他說：「我們最期待的，就是能夠給民眾更多選項，確保像我們推動針劑那樣，持續提升用藥取得便利性。」

目前美國境內有多少人使用GLP-1藥物、特別是用於減重，數字仍不明確。但根據健康政策研究組織凱撒家庭基金會（KFF）11月的民調，約每8位成人就有1人為減重或治療其他慢性病而使用GLP-1藥物。

這次批准將讓諾和諾德在與主要競爭對手禮來（Eli Lilly）的較量中搶得先機。禮來目前主導市場，並積極研發自家口服減重藥。兩家藥廠為GLP-1減重藥市場奠定基礎，部分分析師預估，到了2030年代，這個市場規模可望攀升至約1000億美元。

研究顯示，服用25毫克諾和諾德口服semaglutide的患者，在64週後平均減掉16.6%的體重；若將中途停藥者一併納入分析，平均減重幅度則為13.6%。這項成績於2024年醫學會議中公布。（編譯：蔡佳敏）1141223