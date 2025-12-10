美Fed利率開獎前夕 新台幣早盤升破31.2元

▲新台幣兌美元今（10）日早盤升破31.2元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）利率決策公布前夕，市場預期降息機率高，不過，美元指數仍在99之上，台北股、匯市今（10）日早盤則同步走揚，新台幣兌美元升破31.2元，一度來到31.16元，升值4.5分，但仍未到前一交易日高點，目前在31.188元盤整。

市場預期美國聯準會12月還會降息1碼，美元指數一度下跌，之後又反彈回到99之上，目前99.21附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從156.94回升至156.65附近，韓元兌美元也從1470.32回升至1468.2，離岸人民幣兌美元也從7.0631回升至7.0582，目前在7.0619附近。

至於新台幣兌美元今日早盤開高走高，以31.21元、升值0.5分開出後，在台股走揚之下，進一步升破31.2元，一度來到31.16元，升值5.5分，目前在31.188元盤整。

